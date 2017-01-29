фото: lenta.ru

Глава МИД Сергей Лавров рассказал, что телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа был продуктивным как в человеческом, так и в политическом плане.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров раскрыл подробности телефонного разговора президента Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом. По его словам, эта беседа проявила взаимное уважение лидеров и готовность к совместной работе с опорой на национальные интересы, передает ТАСС .



Лавров отметил, что разговор «был хорошим в политическом и человеческом смыслах», и продемонстрировал возможность «общаться без нравоучений».



«Они [Путин и Трамп] договорились продолжить работу и на уровне экспертов, и в рамках своих дальнейших контактов, которые наверняка состоятся, сроки и детали которых еще предстоит согласовать», — отметил Лавров и пояснил, что работа на экспертном уровне станет регулярной, как только будет окончательно сформирован кабинет Трампа в той части, которая касается внешних связей. После этого представителям двух стран предстоит прояснить, насколько «совместные интересы» двух стран можно превратить в «совместные механизмы по решению проблем», добавил он.



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил разговор как конструктивный, в том числе и прикладном плане, передает корреспондент РБК . По словам Пескова, главы государств отметили уважение как очень важный принцип в двусторонних отношениях и подчеркнули взаимное уважение между народами двух стран.



«В предыдущие годы дефицит взаимного уважения во многом был причиной отката и деградации в наших отношениях», — сказал Песков.



Кроме того, Песков сообщил, что во время телефонного разговора 28 января обсуждались вопросы, которые касаются региональной и международной безопасности, а также проблема расстановки главных акцентов в том, что касается возможного взаимодействия между двумя странами, в том числе — с точки зрения борьбы с терроризмом.



Телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоялся 28 января и продлился 45 минут. После разговора пресс-служба Кремля выпустила сообщение, где сказано, что приоритетной целью дальнейшей работы двух стран станет объединение усилий в борьбе с международным терроризмом. В Кремле отметили, что беседа прошла «в позитивном и деловом ключе».



В Вашингтоне после разговора выразили надежду, что беседа между двумя лидерами станет началом улучшения отношений между США и Россией.





