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Рекламный рынок Беларуси вырастет на 17 процентов
30.01.2017 13:09 — Разное | Ежедневник
фото: thinktanks.by
Такой прогноз делает Zenith.
Рекламный рынок в Беларуси может вырасти на 17% в 2017 году, сообщает
В среднем рынок трех стран увеличится на 9%, при этом российский прирастет на 7,7%, а белорусский и украинский – на 19%.
В плане сегментов рынка, наиболее быстро растущим стане онлайн-видео, которое вырастет на 18%.
По прогнозу Zenith Optimedia, доля мобильных устройств в глобальном интернет-траффике уже в 2017 году вырастет до 75%.
84% владельцев смартфонов и планшетов используют свои мобильные устройства в качестве второго экрана при просмотре ТВ, ещё одним логичным витком в развитии рекламных продуктов станет популяризация технологии Sync TV, которая позволяет синхронизировать показы рекламы с телевизионным размещением.
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Такой прогноз делает Zenith.
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