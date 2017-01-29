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Рекламный рынок Беларуси вырастет на 17 процентов

30.01.2017 13:09 — Разное | Ежедневник  
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Рекламный рынок Беларуси вырастет на 17 процентов

фото: thinktanks.by

Такой прогноз делает Zenith.

Рекламный рынок в Беларуси может вырасти на 17% в 2017 году, сообщает "Белорусы и рынок" со ссылкой на прогноз Zenith Optimedia  для рынков рекламы Беларуси, России и Украины.

В среднем рынок трех стран увеличится на 9%, при этом российский прирастет на 7,7%, а белорусский и украинский – на 19%.

В плане сегментов рынка, наиболее быстро растущим стане онлайн-видео, которое вырастет на 18%.

По прогнозу Zenith Optimedia, доля мобильных устройств в глобальном интернет-траффике уже в 2017 году вырастет до 75%.

84% владельцев смартфонов и планшетов используют свои мобильные устройства в качестве второго экрана при просмотре ТВ, ещё одним логичным витком в развитии рекламных продуктов станет популяризация технологии Sync TV, которая позволяет синхронизировать показы рекламы с телевизионным размещением.

 
 
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