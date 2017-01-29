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американская разведка оценит возможность России и Китая пережить ядерный удар

30.01.2017 13:43 — Разное | Tut.by  
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Стратегическое командование Вооруженных сил США и американское разведывательное сообщество проведут исследование, которое определит способность государственных структур России и КНР пережить ядерный удар и продолжить работать, сообщает Bloomberg.


Фото: topwar

По сведениям издания, данное исследование было инициировано администрацией прошлого президента США Барака Обамы, до того как Дональд Трамп вступил в должность.

Конгресс и обе правящие партии были озабочены «растущей военной мощью Китая и испытывают подозрения в отношении намерений президента России Владимира Путина».

Курировать исследование будут канцелярия директора Национальной разведки США и штаб Стратегического командования (US Strategic Command), управляющий всем американским ядерным оружием.

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Курировать исследование будут канцелярия директора Национальной разведки США и штаб Стратегического командования.

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