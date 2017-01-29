О проблематике евразийской интеграции на фоне кризисного развития современного общества ведущий радио Sputnik Беларусь Вячеслав Шарапов беседовал с политическим экспертом, директором по исследованиям дискуссионно-аналитического сообщества "Либеральный клуб" Евгением Прейгерманом.

По словам политического эксперта, определенная проблемность ЕАЭС сегодня заключается в том, что в рамках этого пространства нельзя действовать по уже сформированным, действующим где-либо законам.

"Не секрет, что евразийская интеграция начиная от Таможенного союза, Единого экономического пространства, во многом моделировалась по примеру Европейского союза. Но проблема в том, что здесь есть своя логика, обусловленная специфическим историческим контекстом, нужно просто научиться пользоваться с максимальным эффектом тем, что было нажито", — отметил политический эксперт.

С другой стороны, по словам Прейгенрмана, в настоящее время на постсоветском пространстве продолжается сложный процесс так называемого "нация-творчества", обусловленного распадом СССР и образованием ряда независимых государств.

"Для того, чтобы эти государства развивались и выстраивали свое настоящее и будущее, происходит огромное количество сложных внутренних процессов. И интересы одного государства, если они вдруг противоречат интересам другого государства, в нашем контексте вызывают еще больше споров и недопонимания, чем это было бы сегодня в Евросоюзе", — уточнил Прейгенрман.

При этом по словам политолога, на фоне всех запутанных взаимоотношений между странами-участницами, от ЕАЭС не стоит ожидать каких-либо фатальных процессов.

"Так называемая "наслоенность" проблем стала результатом того, что мы очень быстро перепрыгивали с одного интеграционного процесса на другой. Нужно просто адаптироваться к тому, что мы официально задекларировали, и решить несколько принципиальных вопросов, в том числе и вопрос равнодоходных цен на энергоносители. Речь идет о том, что в едином экономическом пространстве нормально работать можно тогда, когда есть равные условия для конкуренции", — констатировал Прейгерман.

Беседу с политическим экспертом, директором по исследованиям дискуссионно-аналитического сообщества "Либеральный клуб" Евгением Прейгерманом о проблематике евразийской интеграции слушайте на радио Sputnik Беларусь.