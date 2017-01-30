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Беларусь прощается с Александром Тихановичем

30.01.2017 11:35 — Разное | БДГ  
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В Минске сегодня проходит прощание с Народным артистом Беларуси Александром Тихановичем.

Утром в храме Александра Невского прошла заупокойная литургия, после нее состоялось отпевание. Со словами поддержки к близким артиста обратился митрополит Филарет.

После этого процессия переместилась в Белгосфилармонию, где еще несколько часов будет идти гражданская панихида. Люди идут туда нескончаемым потоком, несут огромные букеты цветов.

Проститься с Тихановичем пришли коллеги, друзья, знакомые, известные артисты, а также государственные деятели. В частности, глава Администрации президента Наталья Кочанова,  первый заместитель министра культуры Ирина Дрига, а также коллеги по цеху Денис Курьян, Руслан Алехно, Анатолий Ярмоленко.

Александр Тиханович скончался 28 января. Ему было 64 года. По словам его дочери Анастасии, болезнь, от которой страдал ее отец, называется аутоиммунное заболевание легких – идиопатический фиброзирующий альвеолит. Тиханович был любимым артистом многих белорусов и исполнителем известных хитов.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске сегодня проходит прощание с Народным артистом Беларуси Александром Тихановичем.

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