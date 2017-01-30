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Беларусь прощается с Александром Тихановичем
В Минске сегодня проходит прощание с Народным артистом Беларуси Александром Тихановичем.
Утром в храме Александра Невского
После этого процессия переместилась в Белгосфилармонию, где еще несколько часов будет идти гражданская панихида. Люди идут туда нескончаемым потоком, несут огромные букеты цветов.
Проститься с Тихановичем пришли коллеги, друзья, знакомые, известные артисты, а также государственные деятели. В частности, глава Администрации президента Наталья Кочанова, первый заместитель министра культуры Ирина Дрига, а также коллеги по цеху Денис Курьян, Руслан Алехно, Анатолий Ярмоленко.
Александр Тиханович
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В Минске сегодня проходит прощание с Народным артистом Беларуси Александром Тихановичем.
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