Вайнона Райдер привлекла внимание интернет-пользователей своей яркой мимикой. За время короткой речи она успела сменить два десятка разных выражений лица.



Изображение: TNT / youtube.com

На выходных Гильдия киноактеров США вручила награды. Приз за лучший актерский состав достался сериалу «Очень странные дела», где Вайнона Райдер сыграла одну из главных ролей.

Актеры фильма вышли на сцену, а исполнитель главной роли Дэвид Харбор выступил с речью от лица всего состава. Он говорил «обо всем, что сегодня происходит в мире», призвал «бороться со страхом» и «создать более понимающее общество».

Вайнона Райдер при этом стояла рядом и очень эмоционально на все реагировала. Журналисты издания Buzzfeed насчитали у нее 22 эмоции за две минуты речи. И это с учетом того, что не все попало на камеру!

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



Удивление



Изображение: TNT / youtube.com

Подозрение



Изображение: TNT / youtube.com

Сомнение



Изображение: TNT / youtube.com

Испуг



Изображение: TNT / youtube.com

Задумчивость



Изображение: TNT / youtube.com

Упорство



Изображение: TNT / youtube.com

Решимость



Изображение: TNT / youtube.com

Презрение



Изображение: TNT / youtube.com

Неприязнь



Изображение: TNT / youtube.com

Многие пользователи соцсетей принялись публиковать моменты из видео с забавными комментариями.

Winona Ryder’s face was the best part of the Sag Awards pic.twitter.com/p0cNxKx4dc — Lex Allred (@AlexisKAllred) 30 января 2017 г.

«Лицо Вайноны Райдер — лучший момент премии Гильдии киноактеров»

Winona Ryder is a basically all of us following the news last week #sagawards pic.twitter.com/tTTvaf5ukr — Chris Allieri (@allieri) 30 января 2017 г.

«Вайнона Райдер — это мы все, следящие за новостями последней недели»

Winona Ryder should stand next to all politicians & react as they give speeches. #WinonaRyder #SAG2017 pic.twitter.com/uueGe31XuR — Cool Clear Waters (@Coolclearwaters) 30 января 2017 г.

«Вайнону Райдер нужно ставить рядом с каждым политиком, чтобы она реагировала на их речи»

Next time Trump gives a speech, make Winona Ryder stand next to him and translate for all of us through her facial expressions. — emily nussbaum (@emilynussbaum) 30 января 2017 г.

«В следующий раз когда Трамп будет произносить речь, заставьте Вайнону Райдер стоять рядом и переводить через выражения лица»

«Собираюсь переслушать речь актеров из „Очень странных дел“. Я был слишком увлечен лицом Вайноны Райдер, чтобы слушать»

Читайте также: Схватка Буша с дождевиком насмешила пользователей соцсетей