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Актриса показала 20 эмоций за две минуты и стала интернет-звездой
Вайнона Райдер привлекла внимание интернет-пользователей своей яркой мимикой. За время короткой речи она успела сменить два десятка разных выражений лица.
На выходных Гильдия киноактеров США
Актеры фильма вышли на сцену, а исполнитель главной роли Дэвид Харбор выступил с речью от лица всего состава. Он говорил «обо всем, что сегодня происходит в мире», призвал «бороться со страхом» и «создать более понимающее общество».
Вайнона Райдер при этом стояла рядом и очень эмоционально на все реагировала. Журналисты издания Buzzfeed
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Удивление
Подозрение
Сомнение
Испуг
Задумчивость
Упорство
Решимость
Презрение
Неприязнь
Многие пользователи соцсетей принялись публиковать моменты из видео с забавными комментариями.
«Лицо Вайноны Райдер — лучший момент премии Гильдии киноактеров»
«Вайнона Райдер — это мы все, следящие за новостями последней недели»
«Вайнону Райдер нужно ставить рядом с каждым политиком, чтобы она реагировала на их речи»
«В следующий раз когда Трамп будет произносить речь, заставьте Вайнону Райдер стоять рядом и переводить через выражения лица»
«Собираюсь переслушать речь актеров из „Очень странных дел“. Я был слишком увлечен лицом Вайноны Райдер, чтобы слушать»
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За время короткой речи она успела показать все - от презрения до решимости.
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