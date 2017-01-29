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Актриса показала 20 эмоций за две минуты и стала интернет-звездой

30.01.2017 14:13 — Разное | Tut.by  
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Вайнона Райдер привлекла внимание интернет-пользователей своей яркой мимикой. За время короткой речи она успела сменить два десятка разных выражений лица.


Изображение: TNT / youtube.com

На выходных Гильдия киноактеров США вручила награды. Приз за лучший актерский состав достался сериалу «Очень странные дела», где Вайнона Райдер сыграла одну из главных ролей.

Актеры фильма вышли на сцену, а исполнитель главной роли Дэвид Харбор выступил с речью от лица всего состава. Он говорил «обо всем, что сегодня происходит в мире», призвал «бороться со страхом» и «создать более понимающее общество».

Вайнона Райдер при этом стояла рядом и очень эмоционально на все реагировала. Журналисты издания Buzzfeed насчитали у нее 22 эмоции за две минуты речи. И это с учетом того, что не все попало на камеру!

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Удивление


Изображение: TNT / youtube.com

Подозрение


Изображение: TNT / youtube.com

Сомнение


Изображение: TNT / youtube.com

Испуг


Изображение: TNT / youtube.com

Задумчивость


Изображение: TNT / youtube.com

Упорство


Изображение: TNT / youtube.com

Решимость


Изображение: TNT / youtube.com

Презрение


Изображение: TNT / youtube.com

Неприязнь


Изображение: TNT / youtube.com

Многие пользователи соцсетей принялись публиковать моменты из видео с забавными комментариями.

«Лицо Вайноны Райдер — лучший момент премии Гильдии киноактеров»

«Вайнона Райдер — это мы все, следящие за новостями последней недели»

«Вайнону Райдер нужно ставить рядом с каждым политиком, чтобы она реагировала на их речи»

«В следующий раз когда Трамп будет произносить речь, заставьте Вайнону Райдер стоять рядом и переводить через выражения лица»

«Собираюсь переслушать речь актеров из „Очень странных дел“. Я был слишком увлечен лицом Вайноны Райдер, чтобы слушать»

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Теги: Новости
 
 
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За время короткой речи она успела показать все - от презрения до решимости.

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