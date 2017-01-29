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СК Беларуси помог пресечь деятельность международного киберпреступного синдиката
30.01.2017 14:21 — Разное | Ежедневник
фото: sk.gov.by
При участии Следственного комитета пресечена деятельность международного киберпреступного синдиката, осуществлявшего свою деятельность на территории Европы и Азии, сообщается на сайте ведомства.
Пять членов международной организованной преступной группы арестованы и трое из них осуждены в результате масштабной операции, проведенной правоохранительными органами стран Европы и Азии при поддержке Европейского центра борьбы с киберпреступностью Европола, сообщает Следственный комитет Беларуси со ссылкой на Европол.
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При участии Следственного комитета пресечена деятельность международного киберпреступного синдиката, осуществлявшего свою деятельность на территории Европы и...
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