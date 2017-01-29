По данным московского сайта недвижимости cian.ru, самый дорогой пентхаус российской столицы стоит около 70 миллионов долларов, 73,5 тысячи долларов за квадратный метр и располагается в районе Патриарших прудов.

Пентхаус площадью 952 кв. м предлагается в ЖК «Гранатный Палас». Занимает полностью последний этаж дома.





Сам ЖК описывается как «самый роскошный камерный жилой дом класса De luxe в Москве. Он расположен в тихом квартале в самом центре Москвы, в глубине треугольника, образованного Гранатным, Вспольным переулками и ул. Спиридоновкой. Изящный фасад, облицованный гранитом и декорированный стеклянными витражами, симметрично украшен воздушными пилонами».









«Просторные холлы и общественные зоны отдыха потрясают роскошью отделки из ценных пород дерева и натурального камня», — сообщает продавец.









Для удобства жителей Гранатный Палас и их гостей в доме предусмотрен собственный фитнес-клуб, мужской сигарный клуб с бильярдной, женский салон с библиотекой и детская игровая комната".









Фото самого пентхауса за 70 миллионов долларов на общее обозрение не выставлены. ЖК сдали в 2010-м году, и, судя по т ому, что 8 квартир в нем продается, дом так и не заселен. Запросы других собственников квартир скромнее, за квадратный метр они хотят 38−45 тысяч долларов.



