﻿ Как выглядит дом в Москве, где квадратный метр стоит 73,5 тысячи долларов. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Как выглядит дом в Москве, где квадратный метр стоит 73,5 тысячи долларов

30.01.2017 14:49 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

По данным московского сайта недвижимости cian.ru, самый дорогой пентхаус российской столицы стоит около 70 миллионов долларов, 73,5 тысячи долларов за квадратный метр и располагается в районе Патриарших прудов.

Пентхаус площадью 952 кв. м предлагается в ЖК «Гранатный Палас». Занимает полностью последний этаж дома.


Сам ЖК описывается как «самый роскошный камерный жилой дом класса De luxe в Москве. Он расположен в тихом квартале в самом центре Москвы, в глубине треугольника, образованного Гранатным, Вспольным переулками и ул. Спиридоновкой. Изящный фасад, облицованный гранитом и декорированный стеклянными витражами, симметрично украшен воздушными пилонами».



«Просторные холлы и общественные зоны отдыха потрясают роскошью отделки из ценных пород дерева и натурального камня», — сообщает продавец.



Для удобства жителей Гранатный Палас и их гостей в доме предусмотрен собственный фитнес-клуб, мужской сигарный клуб с бильярдной, женский салон с библиотекой и детская игровая комната".



Фото самого пентхауса за 70 миллионов долларов на общее обозрение не выставлены. ЖК сдали в 2010-м году, и, судя по т ому, что 8 квартир в нем продается, дом так и не заселен. Запросы других собственников квартир скромнее, за квадратный метр они хотят 38−45 тысяч долларов.


 
 
Ссылка на источник 65
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
СК Беларуси помог пресечь деятельность международного киберпреступного синдиката
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика