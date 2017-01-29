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Белорусы открыли счет медалям на зимней Универсиаде-2017

30.01.2017 14:54 — Разное | Tut.by  
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Фристайлист Артем Башлаков открыл счет белорусским медалям на зимней Универсиаде-2017, которую принимает казахстанский Алматы.


Артем Башлаков. Фото: ctv.by

В мужских состязаниях по лыжной акробатике Артем Башлаков стал серебряным призером. В финале белорус получил оценку 90,94 балла и пропустил вперед лишь китайца Ли Чжунлиня (97,99). Бронза досталась еще одному представителю Китая Гуо Цзимину (86,31).

В женских соревнованиях по лыжной акробатике белоруска Вера Ляшкевич заняла 4-е место (50,96) вслед за китаянкой Чжу Юнчжин (64,09), и представительницами Казахстана Жибек Арапбаевой (60,84) и Жанботой Алдабергеновой (60,48).

По итогам первого дня Беларусь с 1 серебряной наградой занимает 7-е в медальном зачете. Впереди Россия (4 золотые медали, 4 серебряные, 1 бронзовая), Китай (2, 0, 1), Польша (1, 0, 1), Италия (1, 0, 0), Казахстан (0, 1, 2), Украина (0, 1, 1).

Белорусские студенты на зимней Универсиаде-2017 выступят в шести видах спорта: фристайл (лыжная акробатика), горнолыжный спорт, биатлон, конькобежный спорт, фигурное катание (танцы на льду), лыжные гонки.

Всего будет разыграно 86 комплектов наград в 12 видах спорта, состязания продлятся до 8 февраля, в них примут участие около 2 тысяч атлетов из 57 стран.

 
 
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Фристайлист Артем Башлаков открыл счет белорусским медалям на зимней Универсиаде-2017, которую принимает казахстанский Алматы.

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