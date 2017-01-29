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Зарплатный рейтинг: реальная "получка" в самом богатом районе упала более чем на 20%

30.01.2017 14:54 — Разное | Tut.by  
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Реальная зарплата в декабре выросла только в 18 районах страны. При этом в самом «богатом» районе в прошлом месяце получали в среднем почти 660 долларов, а в самом «бедном» — почти в 3 раза меньше. FINANCE.TUT.BY посмотрел, с какими зарплатами регионы вошли в 2017 год.


Больше среднего по стране в декабре получали в 5 районах — Солигорском, Минском, Дзержинском, Жабинковский и Речицком, а также в 5 городах — Новополоцке, Бресте, Жодино, Гродно и Минске.

В топ-10 самых «богатых» районов оказалось сразу 5 представителей Минской области. Лидируют по уровню зарплат по-прежнему жители Солигорского района — 1 293,5 рубля в декабре. Это на 290,1 рубля больше, чем в ноябре. Но даже с учетом повышения декабрьским «получкам» здесь не хватило 192,2 рубля до аналогичного периода 2015 года.

Из топ-10 выпал Логойский район, который до этого постоянно входил в зарплатный рейтинг. Зато в «десятке» оказался Жабинковский район, в котором в декабре получали на 190,8 рубля больше, чем в ноябре.

Между тем, только в Солигорском районе и Минске средняя декабрьская зарплата превысила заветные 500 долларов.

Топ-10 районов с самыми высокими зарплатами, в рублях
район

зарплата

в декабре 2016

зарплата

в декабре 2015

реальная зарплата

к декабрю 2015, %

Солигорский

1 293,5

 1485,7 -21,3

Минский

977,1

 913,9 -3,7

Дзержинский

847,9

 824,9 -7,2

Жабинковский

815,2

 592,9 +24,3

Речицкий

814

 749,1 -1,3

Гродненский

801,1

 668,2 +6,4

Смолевичский

774

 704,9 -2,8

Мозырский

757,9

 726,2 -5,8

Несвижский

741,6

 651,1 +2,7

Светлогорский

715,6

 664 -2,4

В топ-10 с самыми низкими зарплатами попали сразу 5 районов Витебской области и три — Гомельской. Меньше всего получают в Шарковщинском районе — 440,6 рубля или 224 доллара. Это почти в 3 раза меньше, чем в Солигорском районе.

Немногим больше зарабатывали в Миорском районе — 467,8 рубля или 238 долларов.

Ни в одном из 10-ти самых «бедных» районов в декабре зарплаты не превысили 260 долларов. Между тем, из 118 районов только в 56-ти средняя «получка» в декабре была больше 300 долларов.

Топ-10 районов с самыми низкими зарплатами, в рублях
район

зарплата

в декабре 2016

зарплата

в декабре 2015

реальная зарплата

к декабрю 2015 года, в %

Шарковщинский

440,6

 421,6 -5,6

Миорский

467,8

 430,6 -1,8

Лоевский

470,9

 448 -5,2

Ушачский

482

 438,9 -0,5

Сенненский

486,3

 456,1 -3,7

Кормянский

490,2

 475,8 -7

Бешенковичский

493,2

 457,5 -2,6

Мстиславский

494,2

 460 -3,3

Вороновский

499,1

 481,4 -6,7

Октябрьский

505,2

 481,8 -5,6

Где больше всего выросли реальные зарплаты

Реальная зарплата, которую высчитывают с поправкой на инфляцию, выросла в декабре к аналогичному периоду 2015 года в 18 районах, в основном — в Витебской области.

Больше всего этот показатель увеличился в Жабинковском районе (+24,3%), а больше всего упал — в Солигорском (-21,3%). Для сравнения: в Минске реальные заработки упали на 1,1%.

Справка FINANCE.TUT.BY. Номинальная начисленная среднемесячная зарплата включает подоходный налог и обязательный страховой взнос работника. Взносы работодателей на социальное страхование работников не включаются в среднюю заработную плату. Средний заработок определяется специалистами Белстата делением начисленного работникам организации фонда зарплаты, включая подоходный налог и обязательный страховой взнос работника, за отчетный период на численность работников организации и на количество месяцев в периоде.

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Теги: Брест, Гродно
 
 
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Больше среднего по стране в декабре зарабатывали только в 5 районах и в 5 городах - Новополоцке, Бресте, Жодино, Гродно и Минске.

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