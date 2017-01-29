Реальная зарплата в декабре выросла только в 18 районах страны. При этом в самом «богатом» районе в прошлом месяце получали в среднем почти 660 долларов, а в самом «бедном» — почти в 3 раза меньше. FINANCE.TUT.BY посмотрел, с какими зарплатами регионы вошли в 2017 год.
Больше среднего по стране в декабре получали в 5 районах — Солигорском, Минском, Дзержинском, Жабинковский и Речицком, а также в 5 городах — Новополоцке, Бресте, Жодино, Гродно и Минске.
В топ-10 самых «богатых» районов оказалось сразу 5 представителей Минской области. Лидируют по уровню зарплат по-прежнему жители Солигорского района — 1 293,5 рубля в декабре. Это на 290,1 рубля больше, чем в ноябре. Но даже с учетом повышения декабрьским «получкам» здесь не хватило 192,2 рубля до аналогичного периода 2015 года.
Из топ-10 выпал Логойский район, который до этого постоянно входил в зарплатный рейтинг. Зато в «десятке» оказался Жабинковский район, в котором в декабре получали на 190,8 рубля больше, чем в ноябре.
Между тем, только в Солигорском районе и Минске средняя декабрьская зарплата превысила заветные 500 долларов.
Топ-10 районов с самыми высокими зарплатами, в рублях
район
зарплата
в декабре 2016
зарплата
в декабре 2015
реальная зарплата
к декабрю 2015, %
Солигорский
1 293,5
1485,7
-21,3
Минский
977,1
913,9
-3,7
Дзержинский
847,9
824,9
-7,2
Жабинковский
815,2
592,9
+24,3
Речицкий
814
749,1
-1,3
Гродненский
801,1
668,2
+6,4
Смолевичский
774
704,9
-2,8
Мозырский
757,9
726,2
-5,8
Несвижский
741,6
651,1
+2,7
Светлогорский
715,6
664
-2,4
В топ-10 с самыми низкими зарплатами попали сразу 5 районов Витебской области и три — Гомельской. Меньше всего получают в Шарковщинском районе — 440,6 рубля или 224 доллара. Это почти в 3 раза меньше, чем в Солигорском районе.
Немногим больше зарабатывали в Миорском районе — 467,8 рубля или 238 долларов.
Ни в одном из 10-ти самых «бедных» районов в декабре зарплаты не превысили 260 долларов. Между тем, из 118 районов только в 56-ти средняя «получка» в декабре была больше 300 долларов.
Топ-10 районов с самыми низкими зарплатами, в рублях
район
зарплата
в декабре 2016
зарплата
в декабре 2015
реальная зарплата
к декабрю 2015 года, в %
Шарковщинский
440,6
421,6
-5,6
Миорский
467,8
430,6
-1,8
Лоевский
470,9
448
-5,2
Ушачский
482
438,9
-0,5
Сенненский
486,3
456,1
-3,7
Кормянский
490,2
475,8
-7
Бешенковичский
493,2
457,5
-2,6
Мстиславский
494,2
460
-3,3
Вороновский
499,1
481,4
-6,7
Октябрьский
505,2
481,8
-5,6
Где больше всего выросли реальные зарплаты
Реальная зарплата, которую высчитывают с поправкой на инфляцию, выросла в декабре к аналогичному периоду 2015 года в 18 районах, в основном — в Витебской области.
Больше всего этот показатель увеличился в Жабинковском районе (+24,3%), а больше всего упал — в Солигорском (-21,3%). Для сравнения: в Минске реальные заработки упали на 1,1%.
Справка FINANCE.TUT.BY. Номинальная начисленная среднемесячная зарплата включает подоходный налог и обязательный страховой взнос работника. Взносы работодателей на социальное страхование работников не включаются в среднюю заработную плату. Средний заработок определяется специалистами Белстата делением начисленного работникам организации фонда зарплаты, включая подоходный налог и обязательный страховой взнос работника, за отчетный период на численность работников организации и на количество месяцев в периоде.
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