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В Риге уже несколько лет подряд снижается количество горожан. Рекорд был достигнут в 1990 году, когда в столице Латвии было 900 тыс. жителей, сейчас их осталось чуть больше 600 тыс.

Каковы причины снижения числа жителей в Риге? Раньше часть жителей этого города составляли высокопоставленные чины советской армии, в советское время в Риге находилось командование Прибалтийского военного округа, пишет delfi.lt .

После восстановления независимости Латвии тысячи военных покинули Ригу. В последние годы за рубеж уехала немалая часть русскоязычных жителей латвийской столицы и латышей. Кроме того, немалая часть рижан перебирается в частные дома за город.

По словам аналитиков, из-за этого быстро сокращается численность рижан, а в ближайшие 10 лет Рига утратит статус самой крупной балтийской столицы. Согласно прогнозам, крупнейшим городом в регионе может стать Вильнюс.



