МИНСК, 30 янв – Sputnik. Спокойная погода со слабыми морозами ожидается в Беларуси на текущей неделе, сообщил Sputnik в понедельник начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Дмитрий Рябов.

"Будет спокойная, слабоморозная и сырая погода, температурный режим на 3–5°С выше нормы. Погодные условия на территории Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная во влажной воздушной массе", – сказал Рябов.

По словам синоптика, во вторник 31 января по северу Беларуси пройдет небольшой снег, температура ночью составит от –3..–9°С, по юго-востоку –10..–14°С, днем от –1 до –7°С. В среду погода существенно не изменится, но будет немного теплее: ночью – –3..–9°С, днем от 0 до –5°С. В четверг 2 февраля в крайних юго-западных районах республики возможны кратковременные осадки, ночью температура опустится до –3..–8°С, днем термометры покажут от –4 до +3°С.

"Далее погоду будет формировать, атмосферный фронт, который будет смещаться через Беларусь с юго-запада Европы", – уточнил собеседник Sputnik.

В пятницу 3 февраля в отдельных районах страны ожидается кратковременный снег, температура ночью составит от –1 до –7°С, при прояснениях до –9°С, днем – от –5 до +2°С.

В выходные дни местами пройдет небольшой снег, ночью термометры покажут 0..–7°С, при прояснениях до –12°С, днем от –6 до +1°С.