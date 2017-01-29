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Простые люди и высокие чиновники простились с Тихановичем
30.01.2017 15:18 — Разное | Sputnik Беларусь
Руководители Администрации президента и представители правительства пришли проститься с Александром Тихановичем в понедельник, передает корреспондент Sputnik.
Церемония прощания с Тихановичем проходит в понедельник в Белгосфилармонии. На гражданскую панихиду пришли многие известные белорусы.
От имени президента Беларуси Александра Лукашенко венок принесла руководитель администрации президента Наталья Кочанова и ее заместитель Максим Рыженков.
Попрощаться с Тихановичем пришел и вице-премьер Василий Жарко.
"Он — поистине народный артист. Его знает и любит вся страна. Помню, еще в Минздраве работали — и он никогда не отказывал выступать на наших праздниках, днях медработника. Даже если приходилось перекраивать график", — рассказал Жарко.
Вице-премьер подчеркнул, что Тиханович был "настоящей звездой".
Министр культуры Беларуси Борис Светлов добавил, что Тиханович для многих был учителем, а сегодня его не хватает стране "как свежего воздуха".
Пришли попрощаться с Тихановичем также глава Белтелерадиокомпании Геннадий Давыдько, министр информации Лилия Ананич, замглавы Минкульта Ирина Дрига, народные артисты Анатолий Ярмоленко и Василий Раинчик и многие другие.
Приехали на панихиду также спикеры обеих палат белорусского парламента Владимир Андрейченко и Михаил Мясникович.
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От имени президента венок принесли руководители администрации главы государства Наталья Кочанова и Максим Рыженков.
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