Следственный комитет Беларуси помог пресечь деятельность международного киберпреступного синдиката.

Как сообщает СК, преступная группа организовала атаки на банкоматы для того, чтобы заполучить средства незаконным путем. Сообщается, что преступная схема была довольно сложна: киберпреступники использовали вредоносное ПО, хакерские программы и мошеннические методы. Масштабная операция по поимке преступников прошла при поддержке Европейского центра борьбы с киберпреступностью Европола.

СК сообщает, что Беларусь принимала непосредственно участие в обезвреживании группы: один из преступников был задержан в нашей стране, еще один - в Румынии местной полицией, пятеро - Бюро уголовных расследований Тайваня. При этом мошенники вернули часть украденных средств.

«Члены организованной преступной группы являются гражданами ряда стран Европы, которые были вовлечены в противоправную деятельность в интернете. Большинство из них – граждане нескольких стран, что позволяло им легко перемещаться по всему миру и совершать преступления. Ущерб, нанесенный банкам, составил сумму порядка 3 миллионов евро», - сообщает СК.