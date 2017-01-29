По итогам января-сентября 2016 года Украина заняла второе место по объему товарооборота и экспорта, а также пятое по объему импорта в белорусской внешней торговле (в 2015 году соответственно — 2-е, 3-е и 5-е). Длительное время сохраняется значительное положительное сальдо во взаимной торговле, которое по итогам этих месяцев составило 1,39 миллиарда долларов (в аналогичный период прошлого года — 1,12 миллиарда).

Что необходимо предпринять, чтобы торгово-экономические отношения между нашими странами начали приносить ощутимые результаты в национальный бюджет, обсудят в МПЦ Sputnik:

В Минске:

политолог, директор информационно-просветительского учреждения "Актуальная концепция" Александр ШПАКОВСКИЙ;

заведующий кафедрой финансов Международного университета МИТСО кандидат экономический наук Вячеслав ЯРОШЕВИЧ.

В Киеве:

доктор политических наук, профессор Валентин ЯКУШИК;

сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий МАРУНИЧ.

Белорусский экспорт, по сравнению с январем-сентябрем 2015 года, вырос с 1,81 до 2,07 миллиарда, импорт сократился с 0,69 до 0,68 миллиарда. Беларусь, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в пять раз увеличила экспорт молочных продуктов, стала основным поставщиком в Украину ржи (66% от импорта). Но при этом стала основным импортером картофеля из Украины.

В рамках торгово-экономических переговоров были достигнуты договоренности по развитию транзитных перевозок водным транспортом с использованием судов "река-море", что включает в себя развитие логистики, инфраструктуры, портов, перерабатывающих предприятий и создания новых рабочих мест.

По словам вице-премьера Украины Г. Зубко, программа транспортного коридора Балтийское море — Черное море уже положительно сказалась на транзитно-транспортном потенциале обеих стран. Следующим практическим шагом будет формирование комплексной стратегии развития всех видов грузовых перевозок и загрузки существующей транспортной инфраструктуры в направлении Балтийское море — Черное море — Каспийское море. Также обе страны нацелены закрепить за собой геополитические позиции на китайском "Шелковом пути", запуская новые транспортные коридоры и расширяя потенциал поезда "Викинг".

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