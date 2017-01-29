Менеджер автосервиса Car Collision Center, располагающегося в штате Виргиния, 67-летний Джеймс Рэтклифф сознался в том, что с 2011 года он, используя преступные схемы, присваивал себе и продавал автомобили и другое имущество, принадлежащее властям США, в том числе госдепартаменту. Об этом говорится в сообщении на сайте министерства юстиции Соединенных Штатов, пишет motor.ru .





В судебных документах отмечено, что у Рэтклиффа было двое сообщников — владелец компании, в которой он работал, а также представитель властей. За время своей преступной деятельности Рэтклифф и сообщники присвоили и продали один «Хаммер» и 12 внедорожников Chevrolet Suburban.

Помимо этого, Рэтклифф продавал принадлежащие государству запчасти для автомобилей. В частности, шины и колесные диски. Плюс ко всему двумя Chevrolet Suburban, который преступник получил от своего сообщника, он пользовался самостоятельно.

Размер ущерба от действий Рэтклиффа и его подельников составил 512 тысяч 420 долларов. Преступнику грозит от 18 до 24 месяцев лишения свободы и штраф от 4000 до 40 000 долларов. Виновный также согласился возместить ущерб в размере 416 тысяч 20 долларов.