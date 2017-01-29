﻿ Работник автосервиса украл и продал 13 машин госдепартамента США. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Работник автосервиса украл и продал 13 машин госдепартамента США

30.01.2017 15:46 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Менеджер автосервиса Car Collision Center, располагающегося в штате Виргиния, 67-летний Джеймс Рэтклифф сознался в том, что с 2011 года он, используя преступные схемы, присваивал себе и продавал автомобили и другое имущество, принадлежащее властям США, в том числе госдепартаменту. Об этом говорится в сообщении на сайте министерства юстиции Соединенных Штатов, пишет motor.ru.


В судебных документах отмечено, что у Рэтклиффа было двое сообщников — владелец компании, в которой он работал, а также представитель властей. За время своей преступной деятельности Рэтклифф и сообщники присвоили и продали один «Хаммер» и 12 внедорожников Chevrolet Suburban.

Помимо этого, Рэтклифф продавал принадлежащие государству запчасти для автомобилей. В частности, шины и колесные диски. Плюс ко всему двумя Chevrolet Suburban, который преступник получил от своего сообщника, он пользовался самостоятельно.

Размер ущерба от действий Рэтклиффа и его подельников составил 512 тысяч 420 долларов. Преступнику грозит от 18 до 24 месяцев лишения свободы и штраф от 4000 до 40 000 долларов. Виновный также согласился возместить ущерб в размере 416 тысяч 20 долларов.

 
 
Ссылка на источник 39
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Преступнику грозит от 18 до 24 месяцев лишения свободы и штраф от 4000 до 40 000 долларов.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Видеомост о белорусско-украинских торгово-экономических отношениях
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика