Лозунгом конкурса в 2017 году стала фраза "Celebrate Diversity" — дословно "Празднуйте многообразие". Этот слоган будет использоваться во всех связанных с шоу материалах и видео.



пресс-служба Белтелерадиокомпании Белтелерадиокомпания помогает Naviband искать спонсоров к Евровидению

Представили в понедельник и логотип конкурса, в основу которого легло традиционное украинское ожерелье — не только украшение, но и оберег.

Уже во вторник состоится церемония передачи символического ключа от "Евровидение" мэру Киева от президента городского совета Стокгольма. В тот же день пройдет и жеребьевка 43 стран-участниц, которые будут распределены по полуфиналам.

"Евровидение-2017" пройдет в Киеве 9-13 мая. Беларусь на популярном конкурсе представит группа Naviband .