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Празднуйте многообразие: слоган и логотип "Евровидения-2017"

30.01.2017 16:09 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Лозунгом конкурса в 2017 году стала фраза "Celebrate Diversity" — дословно "Празднуйте многообразие". Этот слоган будет использоваться во всех связанных с шоу материалах и видео.

Празднуйте многообразие: слоган и логотип "Евровидения-2017"
пресс-служба Белтелерадиокомпании
Белтелерадиокомпания помогает Naviband искать спонсоров к Евровидению

Представили в понедельник и логотип конкурса, в основу которого легло традиционное украинское ожерелье — не только украшение, но и оберег.

Уже во вторник состоится церемония передачи символического ключа от "Евровидение" мэру Киева от президента городского совета Стокгольма. В тот же день пройдет и жеребьевка 43 стран-участниц, которые будут распределены по полуфиналам.

"Евровидение-2017" пройдет в Киеве 9-13 мая. Беларусь на популярном конкурсе представит группа Naviband.

 
 
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За четыре с половиной месяца до проведения конкурса "Евровидение-2017" в Киеве организаторы шоу опубликовали слоган и логотип для музыкального форума. Смотрите...

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