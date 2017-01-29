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Празднуйте многообразие: слоган и логотип "Евровидения-2017"
30.01.2017 16:09 — Разное | Sputnik Беларусь
Лозунгом конкурса в 2017 году стала фраза "Celebrate Diversity" — дословно "Празднуйте многообразие". Этот слоган будет использоваться во всех связанных с шоу материалах и видео.
пресс-служба Белтелерадиокомпании
Представили в понедельник и логотип конкурса, в основу которого легло традиционное украинское ожерелье — не только украшение, но и оберег.
Уже во вторник состоится церемония передачи символического ключа от "Евровидение" мэру Киева от президента городского совета Стокгольма. В тот же день пройдет и жеребьевка 43 стран-участниц, которые будут распределены по полуфиналам.
"Евровидение-2017" пройдет в Киеве 9-13 мая.
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За четыре с половиной месяца до проведения конкурса "Евровидение-2017" в Киеве организаторы шоу опубликовали слоган и логотип для музыкального форума. Смотрите...
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