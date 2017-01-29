|
Утвержден перечень социально значимых товаров с регулируемыми ценами
30.01.2017 16:22 — Разное | Ежедневник
фото: aif.ru
Совмин утвердил перечень социально значимых товаров, цен на которые могут регулировать облисполкомы и Мингорисполком.
Он утвержден постановлением Совмина от 17 января 2014 г. № 35.
В перечень внесены свежий картофель, свежая свекла столовая, свежая морковь столовая, свежая капуста белокочанная, свежий лук репчатый.
При этом к социально значимым товарам, цены на которые регулируются облисполкомами и Минским горисполкомом не более 90 дней в течение одного года, не относятся перечисленные овощи, если они откалиброваны, вымыты, расфасованы в перфорированные пакеты и сетчатую тару с применением клипсатора.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Совмин утвердил перечень социально значимых товаров, цен на которые могут регулировать облисполкомы и Мингорисполком.
|
Архив (Разное)
Комментарии