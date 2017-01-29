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Совмин утвердил перечень социально значимых товаров, цен на которые могут регулировать облисполкомы и Мингорисполком.

Он утвержден постановлением Совмина от 17 января 2014 г. № 35.

В перечень внесены свежий картофель, свежая свекла столовая, свежая морковь столовая, свежая капуста белокочанная, свежий лук репчатый.

При этом к социально значимым товарам, цены на которые регулируются облисполкомами и Минским горисполкомом не более 90 дней в течение одного года, не относятся перечисленные овощи, если они откалиброваны, вымыты, расфасованы в перфорированные пакеты и сетчатую тару с применением клипсатора.