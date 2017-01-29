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Правительство утвердило список социально значимых товаров с регулируемыми ценами

30.01.2017 16:26 — Разное | Tut.by  
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Утвержден перечень социально значимых товаров, цены на которые регулируются облисполкомами и Минским горисполкомом не более 90 дней в течение одного года. Документ размещен на сайте Совета министров.

Список ничем не отличается от прошлогоднего и включает пять позиций: свежие картофель, свекла столовая, морковь столовая, капуста белокочанная, лук репчатый.

При этом, ценообразование остается свободным, если, к примеру, картофель будет уже мытый или «расфасованный в перфорированные пакеты и сетчатую тару с применением клипсатора».

Напомним, год назад правительство окончательно отпустило цены на свободу, исключив из перечня социально значимых товаров, за которыми наблюдал Минторг, все позиции. Контроль за ценами обещали вводить только по мере необходимости. В целом инфляция в 2016 году оказалась ниже, чем планировали (10,6% вместо 12%). В лидерах по подорожанию - услуги бань, "коммуналка" и чеснок.

 
 
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Утвержден перечень социально значимых товаров, цены на которые регулируются облисполкомами и Минским горисполкомом не более 90 дней в течение одного года.

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