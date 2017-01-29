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"Белтелеком" предупредил о возможных сбоях интернета сегодня ночью
Национальный оператор связи «Белтелеком» заранее сообщил абонентам о вероятных сложностях с доступом в Сеть. Предупреждение об этом
Проблемы могут проявиться ночью 31 января, с 1.00 до 6.00. Причина станут работы на сети передачи данных РУП «Белтелеком».
«Во время проведения работ возможны кратковременные затруднения доступа в сеть Интернет», — предупреждает оператор.
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Проблемы могут проявиться ночью 31 января, с 1.00 до 6.00.
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