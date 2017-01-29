Национальный оператор связи «Белтелеком» заранее сообщил абонентам о вероятных сложностях с доступом в Сеть. Предупреждение об этом появилось на сайте компании.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Проблемы могут проявиться ночью 31 января, с 1.00 до 6.00. Причина станут работы на сети передачи данных РУП «Белтелеком».

«Во время проведения работ возможны кратковременные затруднения доступа в сеть Интернет», — предупреждает оператор.

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