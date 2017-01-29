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Белорусская команда привезла из Парижа 8 медалей турнира по вольной борьбе
В августе 2017 года в Париже пройдет чемпионат мира по греко-римской, вольной и женской борьбе. Белорусские мастера ковра решили провести рекогносцировку на местности уже в начале сезона, приняв участие в представительном турнире в минувшие выходные. И собрали внушительный урожай медалей, сообщили в Белорусской федерации борьбы.
Золото
Иван Янковский (категория до 97 кг);
Серебро
Надежда Шушко (55 кг);
Бронза
Димчик Ринчинов (57 кг);
Роман Читадзе (86 кг);
Виталий Песняк (125 кг);
Виолетта Чирик (48 кг);
Ванесса Колодинская (53 кг);
Юлия Писаренко (58 кг).
Рядом с пьедесталом, заняв 5-е места, остановились Георгий Колиев (65 кг), Аркадий Погосян (86 кг), Ксения Станкевич (48 кг), Залина Сидакова (55 кг), Наталья Ланько (75 кг).
12 февраля в столичном Дворце спорта пройдет чемпионат Беларуси по вольной борьбе. Федерация борьбы приглашает болельщиков посетить мероприятие.
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Белорусские мастера ковра решили провести рекогносцировку на местности уже в начале сезона, приняв участие в представительном турнире в минувшие выходные.
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