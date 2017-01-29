В августе 2017 года в Париже пройдет чемпионат мира по греко-римской, вольной и женской борьбе. Белорусские мастера ковра решили провести рекогносцировку на местности уже в начале сезона, приняв участие в представительном турнире в минувшие выходные. И собрали внушительный урожай медалей, сообщили в Белорусской федерации борьбы.



Иван Янковский. Фото: wrestling.by

Золото

Иван Янковский (категория до 97 кг);

Серебро

Надежда Шушко (55 кг);

Бронза

Димчик Ринчинов (57 кг);

Роман Читадзе (86 кг);

Виталий Песняк (125 кг);

Виолетта Чирик (48 кг);

Ванесса Колодинская (53 кг);

Юлия Писаренко (58 кг).

Рядом с пьедесталом, заняв 5-е места, остановились Георгий Колиев (65 кг), Аркадий Погосян (86 кг), Ксения Станкевич (48 кг), Залина Сидакова (55 кг), Наталья Ланько (75 кг).

12 февраля в столичном Дворце спорта пройдет чемпионат Беларуси по вольной борьбе. Федерация борьбы приглашает болельщиков посетить мероприятие.