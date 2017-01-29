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Неофициальный отчет о Спартакиаде спортивных чиновников

30.01.2017 17:02 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Спартакиада работников физической культуры и спорта — это всегда большой семейный, корпоративный, спортивный праздник. 

После протокольной части и торжественного марша участников, начинается самое интересное: приветствие, речевки и запугивание соперников в рифму. Затем спортивные состязания и творческие конкурсы. Даже чемпионы пробуют свои силы в необычных соревнованиях и… добиваются успеха, демонстрируя лучшие олимпийские качества.

Хотите знать, зачем "биатлонистам" нужны ведра и теннисные шарики? Смотрите, как проходила Спартакиада работников физической культуры и спорта в Стайках в феврале 2017 год, и заряжайтесь положительными эмоциями.

 
 
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