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Неофициальный отчет о Спартакиаде спортивных чиновников
30.01.2017 17:02 — Разное | Sputnik Беларусь
Спартакиада работников физической культуры и спорта — это всегда большой семейный, корпоративный, спортивный праздник.
После протокольной части и торжественного марша участников, начинается самое интересное: приветствие, речевки и запугивание соперников в рифму. Затем спортивные состязания и творческие конкурсы. Даже чемпионы пробуют свои силы в необычных соревнованиях и… добиваются успеха, демонстрируя лучшие олимпийские качества.
Хотите знать, зачем "биатлонистам" нужны ведра и теннисные шарики? Смотрите, как проходила Спартакиада работников физической культуры и спорта в Стайках в феврале 2017 год, и заряжайтесь положительными эмоциями.
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