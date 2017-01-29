Спартакиада работников физической культуры и спорта — это всегда большой семейный, корпоративный, спортивный праздник.

После протокольной части и торжественного марша участников, начинается самое интересное: приветствие, речевки и запугивание соперников в рифму. Затем спортивные состязания и творческие конкурсы. Даже чемпионы пробуют свои силы в необычных соревнованиях и… добиваются успеха, демонстрируя лучшие олимпийские качества.

Хотите знать, зачем "биатлонистам" нужны ведра и теннисные шарики? Смотрите, как проходила Спартакиада работников физической культуры и спорта в Стайках в феврале 2017 год, и заряжайтесь положительными эмоциями.