

фото: m.bk55.ru

Менеджер каждый день мечется между двух огней - утром он, отдохнув, уезжает в офис с мыслью - не увольнять, буду учить и исправлять. Вечером, за день наразгребавшись его висяков, приезжает с мыслью - завтра увольнять.

Известный хантер Алена Владимирская в своем блоге советует, как поступать в таких ситуациях:

- Около меня разворачивается драма - юный управленец впервые увольняет своего подчиненного

(сразу скажу, увольнение вполне заслуженное - подчиненный косячил много и на все попытки помочь ему исправиться отвечал ленью и тупизмом).



Менеджер каждый день мечется между двух огней - утром он, отдохнув, уезжает в офис с мыслью - не увольнять, буду учить и исправлять. Вечером, за день наразгребавшись его висяков, приезжает с мыслью - завтра увольнять



Менеджером рулит несколько страхов:

- если я его уволю, все подумают, что я тиран - это плохо для репутации

- если я его уволю, все подумают, что я не умею учить и растить подчиненных, а это плохо для репутации

- если я его не уволю, я когда-нибудь пропущу за ним критический косяк и уволят меня, поскольку вся работа отдела - моя ответственность

- если я его не уволю, я и дальше должен буду ежедневно переделывать за ним работу и сидеть в офисе до 12 ночи, и однажды я не выдержу и сломаюсь сам.



Менеджер мучается и страдает, и понять его можно. Он впервые в должности управленца. Это первое его увольнение.



И вот что я (исходя из своего опыта) ему сказала:

- с первой мысли об увольнении я даю месяц себе. Чтобы понять - это объективное решение или личка

- решив уволить, я сажусь и пишу все косяки этого человека с одной стороны и все плюсы с другой. И если баланс хоть сколько-то равен, не увольняю - увольнять начинаю, когда косяков больше на 50 процентов чем плюсов

- я внимательно слушаю себя и из этого списка убираю всю "личку", поскольку самой избавиться от нее крайне сложно, что я даю человеку, которому очень доверяю и который знает нас обоих, проверить список и вычеркнуть все мое необъективное. И только после этого считаю баланс плюсов и минусов

- как только я приняла решение, я говорю человеку, что начинаю поиск нового сотрудника. И что у него есть шанс исправить ситуацию, пока я ищу человека (срок всегда открытый). Говоря, что я увольняю, я обычно говорю о плюсах для него: тебе тут явно не комфортно. ты не растешь, не ладится с коллегами и так далее

- я не боюсь любой реакции - от обвинений до слез. Я готовлюсь заранее.

- я не боюсь, что меня будут считать истеричкой или тираном. Люди через неделю забудут



И самое главное - каждый раз, когда я пожалела и не уволила человека, я потом жалела, что не уволила. Потому что далее были страшные косяки и разборки, которые напрямую сказались на бизнесе.

Увольнять надо будто вскрываешь нарыв - быстро, хладнокровно, подготовившись и заранее четко продиагностировав, что это именно нарыв, а не онкология.

