Авария произошла 29 января, в 11.00, на перекрестке улиц Мичурина и Советской в Горках. Об этом AUTO.TUT.BY сообщила представитель ГАИ УВД Могилевского облисполкома Анастасия Дорошкова.



Фото: ГАИ УВД Могилевского облисполкома

По предварительной информации, 51-летний местный житель, управляя автомобилем УАЗ (скорая помощь), ехал с включенными проблесковыми маячками синего цвета и специальным звуковым сигналом. При выезде на главную дорогу он совершил столкновение с микроавтобусом Volkswagen, которым управлял 53-летний могилевчанин.



Фото: ГАИ УВД Могилевского облисполкома

В результате ДТП 57-летняя пассажирка УАЗа, жительница Горок, получила травмы различной степени тяжести и была доставлена в больницу.