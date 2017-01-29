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В Горках столкнулись скорая и микроавтобус Volkswagen: пострадал один человек

30.01.2017 17:28 — Разное | Tut.by  
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Авария произошла 29 января, в 11.00, на перекрестке улиц Мичурина и Советской в Горках. Об этом AUTO.TUT.BY сообщила представитель ГАИ УВД Могилевского облисполкома Анастасия Дорошкова.


Фото: ГАИ УВД Могилевского облисполкома

По предварительной информации, 51-летний местный житель, управляя автомобилем УАЗ (скорая помощь), ехал с включенными проблесковыми маячками синего цвета и специальным звуковым сигналом. При выезде на главную дорогу он совершил столкновение с микроавтобусом Volkswagen, которым управлял 53-летний могилевчанин.


Фото: ГАИ УВД Могилевского облисполкома

В результате ДТП 57-летняя пассажирка УАЗа, жительница Горок, получила травмы различной степени тяжести и была доставлена в больницу.

 
 
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Авария произошла 29 января, в 11.00, на перекрестке улиц Мичурина и Советской.

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