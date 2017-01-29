Как один из самых популярных и любимых публикой артистов Александр Тиханович пришел к вере, причем глубоко в душе, а не напоказ, ведущий радио Sputnik Беларусь Вячеслав Шарапов беседовал со священнослужителями, протодиаконом Андреем Скробатом и протоиереем Вячеславом Стружко.



© Sputnik / Виктор Толочко Огромная очередь проститься с Тихановичем образовалась у филармонии

"Мы познакомились 21 год назад на церемонии перезахоронения останков воинов в Брестской крепости. Я впервые оказался в таком артистическом окружении. Но благодаря доброжелательности Александра, которая была естественным свойством его души, наша дружба зародилась еще в те времена", — рассказал отец Андрей.

По словам священнослужителей, Александр Тиханович пришел к церкви и вере в один из самых трудных периодов своей жизни. Это произошло в конце 90-х годов, когда в Жировичах установилась хорошая традиция проведения концертов для верующих, на которые первыми из артистов приезжал дуэт Поплавская — Тиханович.

"Первое впечатление его становления в вере появилось, когда он в 1999 году пришел в собор после концерта. Это был тот момент, когда духовная помощь была необходима. И его первый подход к чудотворной Жировичской иконе Божией Матери предрешил благополучный исход всех его проблем. Через год, когда он приехал на следующий концерт, это был уже другой человек — и внешне, и внутренне", — рассказал отец Андрей.

По словам священнослужителей, Александр Тиханович знал наизусть многие молитвы, и особенно важным было то, с каким чувством он их произносил, и как каждое слово молитвы находило отклик в сердце артиста.

"Каждому человеку свойственно ошибаться, но найти себя и свой смысл ему удалось. И он действительно изменился, стал не просто православным для общественности. Он стал православным искренне — по образу жизни, образу мыслей. Для меня это близкий друг и глубоко духовный человек", — сказал отец Вячеслав.

Беседу со священнослужителями, протодиаконом Андреем Скробатом и протоиереем Вячеславом Стружко о вере и религии в жизни народного артиста Беларуси Александра Тихановича слушайте на радио Sputnik Беларусь.