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Новой Мисс Вселенная стала француженка

30.01.2017 17:40 — Разное | Ежедневник  
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Новой Мисс Вселенная стала француженка

фото:gazeta.ru

Победительницей конкурса «Мисс Вселенная» стала 24-летняя француженка, «Мисс Франция» Ирис Миттенар.

65-й конкурс на звание «Мисс Вселенная» проходил в Маниле, столице Филиппин, которая принимала мероприятие уже в третий раз, пишет «Газета.Ру».

За звание самой красивой девушки боролись 86 участниц состязания. Второе место заняла «Мисс Гаити» Ракель Пелисье, третье — «Мисс Колумбия» Андреа Товар.

Ранее сообщалось, что с участницами конкурса «Мисс Вселенная» встретился президент Филиппин Родриго Дутерте.

 
 
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Победительницей конкурса «Мисс Вселенная» стала 24-летняя француженка, «Мисс Франция» Ирис Миттенар.

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