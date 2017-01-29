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Новой Мисс Вселенная стала француженка
30.01.2017 17:40 — Разное | Ежедневник
фото:gazeta.ru
Победительницей конкурса «Мисс Вселенная» стала 24-летняя француженка, «Мисс Франция» Ирис Миттенар.
65-й конкурс на звание «Мисс Вселенная» проходил в Маниле, столице Филиппин, которая принимала мероприятие уже в третий раз, пишет
За звание самой красивой девушки боролись 86 участниц состязания. Второе место заняла «Мисс Гаити» Ракель Пелисье, третье — «Мисс Колумбия» Андреа Товар.
Ранее сообщалось, что с участницами конкурса «Мисс Вселенная» встретился президент Филиппин Родриго Дутерте.
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Победительницей конкурса «Мисс Вселенная» стала 24-летняя француженка, «Мисс Франция» Ирис Миттенар.
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