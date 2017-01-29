Соболезнования семье Александра Тихановича выразили его коллеги по цеху и близкие друзья, которые неоднократно выходили на одну сцену с дуэтом Поплавская-Тиханович, среди них — народные артисты Игорь Лученок, Эдуард Ханок, Анатолий Ярмоленко, Василий Раинчик и десятки других.

Многие восприняли уход из жизни Александра Тихановича как личную трагедию, среди них и семейный тандем — композитор Олег Молчан и певица Ирина Видова.



© Sputnik / Виктор Толочко Белорусские артисты прощаются с Александром Тихановичем

"Для нас с Ириной Тиханович — это выдающийся деятель культуры нашей страны. Это артист именно народный, которого по-настоящему любит народ. Это огромная утрата для нас и огромная утрата для всей страны. Конечно, появятся молодые. Но что отличало именно Александра Тихановича — его жизненная щедрость, открытость и доброта при всех его званиях и регалиях. Он был просто настоящим другом", — сказал композитор.

По словам артистов, идея увековечить память Александра Тихановича, назвав в его честь улицу или площадь, обязательно претворится в жизнь в ближайшем будущем, поскольку личностей его масштаба в нашей стране очень немного.

Народного артиста Беларуси Александра Тихановича похоронили на Восточном кладбище столицы.