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Видеофакт: Беларусь простилась с Тихановичем
30.01.2017 18:24 — Разное | Sputnik Беларусь
Проститься с артистом туда пришли не только его коллеги-артисты, но и чиновники, а также поклонники исполнителя.
Похоронили Тихановича на Восточном кладбище в Минске. Народный артист Беларуси, экс-солист ансамбля "Верасы" Александр Тиханович скончался в ночь с пятницы на субботу после продолжительной болезни легких. Соболезнования в связи с его кончиной выразил и президент Беларуси Александр Лукашенко.
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Тысячи людей пришли в понедельник попрощаться с народным артистом Беларуси Александром Тихановичем. Смотрите на видео, как после отпевания артиста в церкви...
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