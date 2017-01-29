Проститься с артистом туда пришли не только его коллеги-артисты, но и чиновники, а также поклонники исполнителя.

Похоронили Тихановича на Восточном кладбище в Минске. Народный артист Беларуси, экс-солист ансамбля "Верасы" Александр Тиханович скончался в ночь с пятницы на субботу после продолжительной болезни легких. Соболезнования в связи с его кончиной выразил и президент Беларуси Александр Лукашенко.