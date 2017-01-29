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Видеофакт: Беларусь простилась с Тихановичем

30.01.2017 18:24 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Проститься с артистом туда пришли не только его коллеги-артисты, но и чиновники, а также поклонники исполнителя.

Похоронили Тихановича на Восточном кладбище в Минске. Народный артист Беларуси, экс-солист ансамбля "Верасы" Александр Тиханович скончался в ночь с пятницы на субботу после продолжительной болезни легких. Соболезнования в связи с его кончиной выразил и президент Беларуси Александр Лукашенко.    

 
Теги: Минск
 
 
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Тысячи людей пришли в понедельник попрощаться с народным артистом Беларуси Александром Тихановичем. Смотрите на видео, как после отпевания артиста в церкви...

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