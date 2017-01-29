|
В Беларуси появится стратегия развития финансового рынка до 2020 года
30.01.2017 18:16 — Разное | Ежедневник
Данная стратегия нацелена на обеспечение качественной трансформации финансового рынка Беларуси, повышение степени его структурной сбалансированности и стабильности.30 января в Доме правительства состоялась рабочая встреча под председательством премьер-министра Андрея Кобякова с участием руководителей Национального банка, Минфина, Минэкономики, Госкомимущества, сообщает пресс-служба правительства.
В ходе рабочей встречи обсуждались вопросы подготовки и утверждения совместным постановлением Совмина и Национального банка стратегии развития финансового рынка Беларуси до 2020 года, а также вопросы совершенствования государственного регулирования финансового рынка.
Разработанная стратегия развития финансового рынка до 2020 года нацелена на обеспечение качественной трансформации финансового рынка республики, повышение степени его структурной сбалансированности и стабильности, более эффективное удовлетворение потребностей в финансовых услугах.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Данная стратегия нацелена на обеспечение качественной трансформации финансового рынка Беларуси, повышение степени его структурной сбалансированности и...
|
Архив (Разное)
Комментарии