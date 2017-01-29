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В Беларуси появится стратегия развития финансового рынка до 2020 года

30.01.2017 18:16 — Разное | Ежедневник  
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В Беларуси появится стратегия развития финансового рынка до 2020 года

Данная стратегия нацелена на обеспечение качественной трансформации финансового рынка Беларуси, повышение степени его структурной сбалансированности и стабильности.

30 января в Доме правительства состоялась рабочая встреча под председательством премьер-министра Андрея Кобякова с участием руководителей Национального банка, Минфина, Минэкономики, Госкомимущества, сообщает пресс-служба правительства. 

В ходе рабочей встречи обсуждались вопросы подготовки и утверждения совместным постановлением Совмина и Национального банка стратегии развития финансового рынка Беларуси до 2020 года, а также вопросы совершенствования государственного регулирования финансового рынка.

Разработанная стратегия развития финансового рынка до 2020 года нацелена на обеспечение качественной трансформации финансового рынка республики, повышение степени его структурной сбалансированности и стабильности, более эффективное удовлетворение потребностей в финансовых услугах.​ 
 
 
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