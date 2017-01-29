В суд Центрального района Минска поступили материалы уголовного дела в отношении Николая Рындюка, главного тренера футбольного клуба «Сморгонь», выступающего в первой лиге чемпионата Беларуси.



Николай Рындюк. Фото с сайта fc-smorgon.by

Николай Рындюк обвиняется в даче взятки теперь уже бывшему директору департамента судейства и инспектирования ассоциации «Белорусская федерация футбола» Андрею Жукову, сообщила БелаПАН помощник председателя Минского городского суда Анастасия Шильвян.

Андрей Жуков, являвшийся также председателем комиссии по назначениям федерации, 5 января судом Центрального района был приговорен к пяти годам лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества и запретом занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей, на пять лет. На него также наложен штраф в 500 базовых величин. Приговор Жуков обжаловал.

Футбольному функционеру было предъявлено обвинение по шести эпизодам получения взяток (чч. 1 и 2 ст. 430 УК) от арбитров и тренера «Сморгони» в сезонах 2014/2015 и 2015/2016 за назначение на конкретные матчи высшей и первой лиг чемпионата и Кубка Беларуси по футболу конкретных судей, а также в превышении власти (ч. 2 ст. 426 УК). Вину в совершении этих преступлений Жуков признал полностью, однако от дачи показаний в суде отказался. Он находится под стражей с 7 июня 2016 года.

Рындюк, известный в прошлом белорусский футболист, проведший 13 матчей и забивший 3 мяча за национальную сборную Беларуси, по делу Жукова проходил свидетелем и дал показания в суде 3 ноября прошлого года.

По информации следствия, именно после того как 7 июня Рындюк передал Жукову в его служебном кабинете в помещении федерации 100 евро в качестве «благодарности», спортивный чиновник был задержан .

«Ни в каких оперативных мероприятиях я не участвовал, денег под контролем оперативников Жукову не передавал», — заявил Рындюк в суде.

Он рассказал, что в конце мая 2016 года «Сморгонь» в первой лиге преследовала череда неудач, и как главный тренер он был не удовлетворен судейством. Поскольку предстоял важный матч с гомельской командой, попросил Жукова назначить на предстоящую игру судьей своего приятеля Андрея Сороку. При этом арбитре, по словам Рындюка, «команда играла более уверенно», кроме того, он имеет опыт судейства матчей высшей лиги. Жуков, по словам Рындюка, ничего не обещал, но сказал, что поможет с назначением Сороки, «если будет возможность». В итоге назначение состоялось, «Сморгонь» выиграла матч, претензий к судейству ни у кого не было.

Спустя неделю Рындюк привез в Минск и передал Жукову в его кабинете две купюры по 50 евро. Сумма предварительно была согласована с Сорокой. В суде Рындюк подчеркнул, что деньги Жукову он принес по собственной инициативе. Банкноты тренер положил на стол перед спортивным чиновником. Жуков, по словам Рындюка, сказал: «Коля, не надо». После передачи денег были задержаны и Жуков, и Рындюк. Затем тренер «Сморгони» написал заявление в милицию о даче взятки.



2000 год. Николай Рындюк в форме сборной Белаурси. Фото: Reuters

Николай Рындюк, которому 2 февраля исполнится 39 лет, тренирует «Сморгонь» с 2015 года. Во время игровой карьеры выступал за белорусские клубы БАТЭ, «Динамо-Минск», МТЗ-РИПО, «Шахтер», «Сморгонь». В России играл за «Локомотив» (Москва), «Локомотив» (Нижний Новгород), «Кристалл» (Смоленск), «Рубин» (Тюмень), в Турции — за «Газиантепспор», в Китае — за «Шанхай Жучен», «Гунчжоу», «Нанкин Йойо», в Латвии — за «Даугаву» (Даугавпилс) и «Динабург» (Даугавпилс), в Узбекистане — за «Машъал» (Мубарек), «Динамо» (Самарканд) и «Навбахор» (Наманган).

Чемпион Беларуси (1999), серебряный призер чемпионатов Беларуси (2004, 2010), бронзовый призер (2003). Бронзовый призер чемпионата России (1998, 1999). Обладатель Кубка Беларуси (2003), обладатель Кубка Латвии (2008).

В составе молодежной сборной провел 16 матчей (4 гола), в составе национальной команды страны — 13 игр (3 мяча).

Бывший наставник БАТЭ и сборной Беларуси Юрий Пунтус насывал Рындюка «талантливейшиим футболистом», наряду с Александром Глебом и Виталием Кутузовым лучшим из тех, кого он тренировал за свою карьеру.