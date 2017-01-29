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Шарль Лингле может продолжить карьеру в Германии

30.01.2017 19:13 — Разное | Tut.by  
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Как стало известно SPORT.TUT.BY, основным вариантом продолжения карьеры для хоккеиста сборной Беларуси Шарля Лингле является чепионат Германии.


Фото: championat.com

Сегодня Лингле расстался с финской «Таппарой», за которую в 11 матчах набрал 5 (2+3) очков.

34-летний форвард играл в составе лидера чемпионата Финляндии преимущественно в третьем звене, проводя в среднем около 13 минут на льду. Такое положение дел не устраивало Лингле.

Разрывая контракт с «Таппарой», канадец уже имел вариант продолжения карьеры. По информации SPORT.TUT.BY, белорусский хоккеист канадского происхождения склоняется к переезду в Германию.

 
 
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Как стало известно SPORT.TUT.BY, основным вариантом продолжения карьеры для хоккеиста сборной Беларуси Шарля Лингле является чепионат Германии.

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