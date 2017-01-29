Минское «Динамо» начинает последнюю выездную серию в регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«Зубры» уже практически гарантировали себе выход в плей-офф и отчаянно ведут борьбу за место в первой шестерке, чтобы избежать встреч со СКА или ЦСКА в первом раунде плей-офф. Отметим, что на данный момент лазарет минчан пуст, а все игроки отбыли дисквалификации.

Что касается «Йокерита», то в 2017 году команда чаще проигрывает, чем выигрывает, поэтому находится сейчас на границе плей-офф. В двух последних домашних встречах «джокеры» пропустили 11 шайб от «Автомобилиста» и «Югры».





«Йокерит» 0−0 «Динамо-Минск»

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