



По словам министра лесного хозяйства Михаила Амельяновича, Александр Лукашенко разрешил в этом году экспортировать круглый лесоматериал в последний раз.

Об этом чиновник сообщил журналистам 30 января в Ждановичах (Минский район) перед заседанием коллегии по итогам года в ответ на просьбу прокомментировать результаты совещания у главы государства 24 января.

Как сообщалось ранее, по итогам совещания Лукашенко разрешил в 2017 году экспортировать 1,8 млн куб. м необработанной древесины. Он предупредил, что впредь вся древесина должна перерабатываться в Беларуси, пишет БелаПАН . Последнее решение объясняется тем, что еще не на всех предприятиях деревообрабатывающей промышленности завершилась модернизация.

Амельянович напомнил, что экспорт круглых необработанных лесоматериалов был запрещен указом еще в 2015 году.

«Но президент говорил: если у вас будет избыток древесины и не будет полного сбыта внутри страны, при обращении к главе государства можно получать разрешение на экспорт круглого лесоматериала», — пояснил министр.

По его словам, в прошлом году было разрешено экспортировать 3,7 млн кубометров, было поставлено на экспорт 2,8 млн. Основная причина недопоставок: «внутренний рынок стал работать, больше покупать и перерабатывать на внутреннем рынке — на 800 тыс. куб. м больше, чем в 2015 году».

По словам Амельяновича, Минлесхоз снова обратился к Лукашенко с просьбой разрешить экспорт 1,8 млн куб. метров и в 2017 году, поскольку есть избыток круглого лесоматериала.

«Глава государства провел совещание по этому вопросу, чтобы убедиться, насколько загружены мощности наших перерабатывающих предприятий и есть ли свободный остаток и возможность экспорта. Глава государства сказал, что дает разрешение в последний раз», — сообщил министр.

Он отметил, что с 2018 года вся древесина будет перерабатываться внутри страны как на государственных, так и на частных предприятиях. Министр отметил, что завершается модернизация предприятий концерна «Беллесбумпром». В этом году планируется запустить Светлогорский ЦКК, который будет перерабатывать 2,4 млн кубометров древесины в год.