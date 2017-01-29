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Чтобы не возили контрафакт. Власти не поддержали "народный указ" ипэшников
Власти не поддержали «
Обсудить «народный указ» на очередном заседании рабочей группы по проблемам ИП
— Участников рабочей группы проинформировали, что проект предпринимателей был разослан в органы госуправления, в том числе Минфин, МНС, Госстандарт, Минэкономики, но данный проект не был поддержан. Он создает возможность неравной конкуренции, а также ввоза контрафакта, — уточнили в пресс-службе Минэкономики после заседания в этот понедельник.
В ведомстве уточнили, что бизнес-союзы также не поддержали этот проект.
— Но на рабочей группе был поднят вопрос о «микропартиях». Было принято решение вернуться к обсуждению этого вопроса на общественно-консультативном совете при Минэкономики, — уточнили в ведомстве.
Напомним, в прошлом году бизнес-сообщество
Из-за решения, которое приняли по «народному указу», некоторые участники рабочей группы покинули заседание.
— 7 человек ушли с заседания в знак протеста, когда узнали, что народный проект отклонили. Мы не видим смысла в рабочей группе. Она не является переговорной площадкой, она не отвечает запросам ИП, которые сейчас стоят, — поясняет лидер общественного объединения «Перспектива» Анатолий Шумченко. — Из положительного — МАРТ предложило обсудить на заседании общественно-консультативного совета при Минэкономике работу ИП с отечественными товарами.
По совам Анатолия Шумченко, «в регионах у предпринимателей катастрофа, они не могут работать из-за 222-го указа».
— Люди просят предпринимателей привезти дешевый товар, а они не могут. 222-й указ может не только обанкротить любого ИП, но и подвести их под административную статью, ведь проверяющие могут признать «липовой» любую накладную. Предприниматели и так обросли бумагами, — заявил Анатолий Шумченко.
По словам лидера «Перспективы», организация намерена «собирать 50 тысяч подписей, чтобы напрямую внести законопроект в парламент».
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Власти не поддержали "народный указ" по упрощению работы ИП, чтобы избежать неравных условий для бизнеса и наплыва контрафактного товара.
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