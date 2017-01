В Сети появилось видео взлета американского истребителя F-35C, на котором видно, как пилоты бьются головой о верхнюю часть кабины при старте, при этом с них слетает светофильтр шлема.

AC/DC in an Angus Young style, or F-35C's 'delay gear'? Notice $ 400k helmet jumping out. @alexjlockie to @BI_Defense https://t.co/d7lFM0I6As pic.twitter.com/0xlUnkEWHp