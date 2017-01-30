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как "забрало" шлема за 400 тысяч долларов спадает при старте

30.01.2017 15:50 — Разное | Tut.by  
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В Сети появилось видео взлета американского истребителя F-35C, на котором видно, как пилоты бьются головой о верхнюю часть кабины при старте, при этом с них слетает светофильтр шлема.

Первым на эту проблему обратил внимание бразильский летчик-испытатель, рассказавший об этом в своем Twiiter. Портал Business Insider пишет, что Пентагон специально сформировал «красную команду» для исследования проблемы взлета F-35C с авианосцев в 2015 году.

В результате исследований, в которых приняли участие 105 человек, выяснилось, что здоровье пилотов во время старта подвергалось риску. Всем испытуемым предложили оценить боль по шкале от 1 до 5.

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В итоге 74 пилота назвали свои болевые ощущения умеренными, оценив их в три балла; 18 летчиков заявили, что испытывают острую и сильную боль, оценив свои ощущения в 4 балла, а один из пилотов заявил, что ощущает боль и после взлета.

По этой причине палубную модификацию F-35C до сих пор не ввели в строй. Напомним, что на разработку F-35 была потрачена колоссальная сумма — 400 млрд долларов. Сами истребители являются довольно дорогими, например, только шлем пилота стоит 400 тыс. долларов.

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Ссылка на источник 39
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Стоимость шлема для F-35 составляет 400 тыс. долларов.

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