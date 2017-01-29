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МПК не разрешил россиянам участвовать в отборочных соревнованиях к Паралимпиаде-2018

30.01.2017 21:25 — Разное | Tut.by  
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Паралимпийский комитет России (ПКР) получил ответ от Международного паралимпийского комитета (МПК) за подписью президента МПК Филиппа Крейвена на предложение ПКР разрешить российским паралимпийским спортсменам участвовать в международных квалификационных соревнованиях к зимним Паралимпийским играм 2018 года в южнокорейском Пхенчхане, сообщает пресс-служба Паралимпийского комитета России.


Президент МПК Филипп Крейвен непреклонен. Фото: Reuters

В ответе Крейвен сообщил, что предложения ПКР были представлены членам исполкома МПК. Исполком МПК рассмотрел и обсудил их 29 января 2017 года на своем заседании в германском Бонне. После чего принял решение отклонить предложения ПКР.

ПКР заявил о том, что:

— Оставляет за собой право отстаивать законные права российских паралимпийцев в установленном порядке в соответствии с российским и международным законодательством;

— Продолжит подготовку российских спортсменов-инвалидов к зимним Паралимпийским Играм в Южной Корее;

— Подтверждает, что главное дело ПКР — развитие Паралимпийского движения в России, привлечение во всех регионах страны как можно большего числа людей с ограниченными возможностями здоровья к занятиям физической культурой и спортом;

— Продолжит активную работу по обеспечению чистоты паралимпийского спорта, соблюдению принципов честной спортивной борьбы и формированию в российском обществе атмосферы нетерпимости к употреблению допинга в спорте;

— Принципиальная позиция ПКР — допингу не должно быть места в спорте, конкретные виновные в нарушении антидопинговых правил должны быть серьезно наказаны, никакой государственной системы поддержки применения допинга в России не существовало и не существует;

— ПКР продолжит строго выполнять свои обязательства и тесно взаимодействовать с международными организациями по антидопинговому обеспечению спортсменов.

Напомним, что летом 2016 года на основании антидопингового доклада канадского профессора Ричарда Макларена сборная России была отстранена от Паралипиады-2016 в Рио-де-Жанейро.

«Антидопинговая система в России сломана, коррумпирована и полностью скомпрометирована», — заявил 7 августа глава МПК сэр Филип Крэйвен, уточнив, что такое решение было принято на основании доклада Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) о поощрении применения допинга на государственном уровне в России.

Комиссия Макларена объявила о сотнях случаев сокрытия позитивных результатов тестов на допинг, сданных представителями России между 2012-м и 2015 годами, — в том числе и в ходе Паралимпийских игр в Сочи.

Спортивный арбитражный суд (CAS) 23 августа оставил в силе решение Международного паралимпийского комитета (МПК) об отстранении сборной России от Паралимпиады-2016.

В конце августа пресс-служба Паралимпийского комитета России подтвердила, что отстранение россиян от летней Паралимпиады-2016 в Рио распространяется и на зимние Игры-2018 в южнокорейском Пхенчхане.

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Паралимпийский комитет России (ПКР) получил ответ от Международного паралимпийского комитета (МПК) за подписью президента МПК Филиппа Крейвена на предложение ПКР...

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