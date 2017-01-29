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МПК не разрешил россиянам участвовать в отборочных соревнованиях к Паралимпиаде-2018
Паралимпийский комитет России (ПКР) получил ответ от Международного паралимпийского комитета (МПК) за подписью президента МПК Филиппа Крейвена на предложение ПКР разрешить российским паралимпийским спортсменам участвовать в международных квалификационных соревнованиях к зимним Паралимпийским играм 2018 года в южнокорейском Пхенчхане, сообщает
В ответе Крейвен сообщил, что предложения ПКР были представлены членам исполкома МПК. Исполком МПК рассмотрел и обсудил их 29 января 2017 года на своем заседании в германском Бонне. После чего принял решение отклонить предложения ПКР.
Напомним, что летом 2016 года на основании антидопингового доклада канадского профессора Ричарда Макларена сборная России была отстранена от Паралипиады-2016 в Рио-де-Жанейро.
«Антидопинговая система в России сломана, коррумпирована и полностью скомпрометирована», — заявил 7 августа глава МПК сэр Филип Крэйвен, уточнив, что такое решение было принято на основании доклада Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) о поощрении применения допинга на государственном уровне в России.
Комиссия Макларена объявила о сотнях случаев сокрытия позитивных результатов тестов на допинг, сданных представителями России между 2012-м и 2015 годами, — в том числе и в ходе Паралимпийских игр в Сочи.
Спортивный арбитражный суд (CAS) 23 августа
В конце августа пресс-служба Паралимпийского комитета России
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Паралимпийский комитет России (ПКР) получил ответ от Международного паралимпийского комитета (МПК) за подписью президента МПК Филиппа Крейвена на предложение ПКР...
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