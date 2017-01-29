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Индия поставит рекорд, запустив в космос 104 спутника одновременно

30.01.2017 21:37 — Разное | Ежедневник  
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Индия поставит рекорд, запустив в космос 104 спутника одновременно

Индийская организация по исследованию космоса (ISRO) планирует 15 февраля запустить сразу 104 спутника, сообщает The Times of India.

Запуск будет осуществлен с помощью ракеты-носителя PSLV-C37. Стоит отметить, что 101 спутник будет принадлежать другим странам, оставшиеся три будут индийскими. Как отмечают представители ISRO, увеличение количества спутников, которые можно запустить за один раз, позволит снизить затраты на космические запуски. Если запуск пройдет по плану, Индия установит новый рекорд, сообщает zn.ua.

На данный момент ISRO удалось запустить 20 спутников одновременно. Рекорд по количеству спутников, запущенных в космос за один раз, принадлежит России, которая смогла запустить 37 спутников в 2014 году. США удавалось запустить 29 спутников за один раз.

 
 
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Индийская организация по исследованию космоса (ISRO) планирует 15 февраля запустить сразу 104 спутника, сообщает The Times of India.

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