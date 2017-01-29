29 января у столичного Дома картин образовалась внушительная очередь из художников с картинами в руках. AFISHA.TUT.BY узнала, чем был вызван такой ажиотаж.



Фото: Андрей Плесанов

«Такого я не помню с конца 80-х. Дом картин организовал выставку художников, сегодня с 12 часов началась приемка картин. Художники заняли очередь еще с 11, а фото я делал в 13.30», — написал на своей странице в facebook художник Андрей Плесанов.

Снимки сделаны в первый день приема работ для выставки «Я Моне Я Шишкин Я Малевич», которую организовывает картинная галерея «Дом картин». Выставка интересна тем, что принести свои работы и выставиться может любой желающий. Главный критерий — работа должна пролезать во входную дверь. Организаторы анонсировали, что принимать работы будут три дня. Но если экспозиционные места закончатся, придется закончить «приемку» раньше. Этим, по всей видимости, и объясняется ажиотаж в первые часы приема.

— Я не то что удивился, я был восхищен и тронут, это суперуспех. Я абсолютно искренне написал, что это событие культурной жизни Беларуси, — сказал автор фотографий художник Андрей Плесанов.





Куратор галереи «Дом картин» Ольга Клип рассказывает, что к работам действительно не предъявляли никаких критериев.

— Мы рассчитывали на такой ажиотаж и его ждали. Этот проект масштабный и всебелорусский — потому что к нам пришли не только художники из Минска, но и приехали из регионов. Сейчас появляется информация, что нечто подобное в Беларуси уже проводилось. Но, например, в одном из проектов участие могли принимать только фотохудожники, в другом была задана узкая тематика. Такого масштаба не было.

Ольга рассказывает, что на данный момент они уже приняли более 450 работ.

— Я была первым куратором «Осеннего салона с Белгазпромбанком» и, признаюсь вам честно, тогда нам такого количества заявок от художников не поступило.





Ажиотаж Ольга объясняет просто: у белорусских художников есть в этом потребность.

— Художников у нас намного больше, чем выставочных площадок. Кому-то просто интересно принять участие в подобном проекте, потому что приходили к нам и люди с именем, те, кто регулярно выставляется.

Помимо именитых, свои работы решили выставить и те, у кого принесенная работа — первая проба пера. А возрастная категория была «от мала до велика», говорит Ольга.

— К нам обращались с просьбой: «Может, поможете выбрать?». Но мы отказывались от таких предложений, потому что художники должны сами выбрать свою лучшую работу. Да и если бы мы этим занимались, то вчерашняя полуторачасовая очередь растянулась бы на три часа, — шутит Ольга.





Куратор Дома картин уверяет, что места выставиться хватит всем, и надеется, что свои работы принесут скульпторы.

Свои работы в Дом картин можно принести еще завтра, 31 января. Принимать посетителей выставки начнут 2 февраля, в 12.00.

Стоимость входного билета на выставку для зрителей: 3 рубля (школьникам, студентам, пенсионерам — 2 рубля). Время: вторник-воскресенье, с 12.00 до 21.00. Адрес: пр-т Победителей, 89/3 (художественная галерея «Дом картин»).