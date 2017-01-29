﻿ Госструктуры не поддержали проект РОО "Перспектива". 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Госструктуры не поддержали проект РОО "Перспектива"

30.01.2017 22:34 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Госструктуры не поддержали проект РОО "Перспектива"

Таков один из итогов заседания рабочей группы по вопросам деятельности индивидуальных предпринимателей при общественно-консультативном совете по развитию предпринимательства при Министерстве экономики.

Вторая половина заседания была посвящена обсуждению проекта Указа президента ”О некоторых мерах по упрощению регулирования и стимулирования индивидуальной предпринимательской деятельности в розничной торговле“, разработанного РОО ”Перспектива“.

 Участники группы были проинформированы о том, что данный проект был разослан Минэкономики в органы государственного управления. Министерство антимонопольного регулирования и торговли, Министерство финансов, Министерство по налогам и сборам, Госстандарт и Минэкономики данный проект не поддержали. Позицию госорганов можно свести следующим доводам: данный проект подразумевает неравные условия ведения бизнеса и широкие возможности для ввоза контрафакта.

    Не нашел проект указа поддержки у Совета по развитию предпринимательства и у ряда бизнес-союзов, сообщает пресс-служба Минэкономики. Председатель Белорусского союза предпринимателей Александр Калинин проинформировал, что в данном союзе единая позиция по проекту выработана не была, тем не менее, союз предлагает вернуться к рассмотрению иного проекта нормативного акта – о т.н. «микропартиях». На этом этапе обсуждения часть участников рабочей группы покинула заседание.

    Ирина Костевич проинформировала, что проект о «микропартиях», который затрагивает не только ИП, но и микропредприятия, будет обсужден на заседании общественно-консультативного совета при Министерстве экономики с участием членов рабочей группы. Она также сообщила, что ряд госорганов готов вернуться к обсуждению данного проекта.

 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Таков один из итогов заседания рабочей группы по вопросам деятельности индивидуальных предпринимателей при общественно-консультативном совете по развитию...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
"Рассчитывали на ажиотаж". Чтобы выставить картины в Минске, сотня художников отстояла очередь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика