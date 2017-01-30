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Заместитель министра спорта Беларуси покинул свой пост
Заместитель министра спорта и туризма Беларуси Александр Дубковский покинул свою должность.
Эту информацию SPORT.TUT.BY подтвердил пресс-секретарь министерства Владимир Нестерович.
Где Дубковский продолжит карьеру, на данный момент неизвестно.
Отметим, что еще на прошлой неделе он
Ранее первым заместителем Александра Шамко
Вячеслав Дурнов родился в деревне Островщина Полоцкого района, вся его карьера складывалась в Новополоцке.
Дурнов — бывший спортсмен, в 1990-м он был чемпионом мира и Европы по воднолыжному спорту. Окончил Новополоцкий политехнический институт и семь лет числился инженером на «Полимире».
По завершении спортивных выступлений стал тренером, а затем — директором детско-юношеской школы олимпийского резерва в Новополоцке.
В 2009 году Дурнов стал начальником отдела физкультуры, спорта и туризма Новополоцкого горисполкома, а спустя год — заместителем председателя горисполкома. Все это время, до 2014 года, Новополоцкий горисполком возглавляла Наталья Кочанова, нынешняя глава Администрации президента.
В 2014 году Дурнова направили руководить Новополоцким городским Советом депутатов, а в этом году перевели в Минск, причем сразу же назначили первым заместителем министра спорта и туризма.
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Первый заместитель министра спорта и туризма Беларуси Александр Дубковский покинул свою должность.
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