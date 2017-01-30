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Белорусские кикбоксеры победили на международном турнире в Италии

30.01.2017 22:11 — Разное | Tut.by  
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Спортсмены из минского клуба Gridin Gym Чингиз Аллазов и Юрий Бессмертный успешно выступили в главных боях вечера на одном из крупнейших европейских состязаний по таиландскому боксу Thai Boxe Mania.


Фото: GridinGym

Чингиз Аллазов одержал уверенную победу уже в первом раунде боя, отправив Карима Аллуса из Германии в нокаут.


Соперник Юрия Бессмертного оказался более крепким орешком, и интрига сохранялась до конца. В итоге схватку выиграл белорус, опередив француза Алласана Си по очкам.


«Все прошло, как и планировали. Мы были готовы к бою. Спасибо тренерам и всей команде, спасибо фанатам и всем остальным за поддержку и веру. Мы это сделали!» — сказали спортсмены по окончании поединков.





Справка

Thai Boxe Mania — международное спортивное событие, которое проходит с 2010 года. За это время более 200 спортсменов из Италии, Франции, Таиланда, Китая, Японии, Румынии, России, Беларуси, Германии, Швейцарии, Южной Америки, Карибского бассейна, Испании, Азербайджана, Грузии, Нидерландов, Турции, Армении, Албании, Хорватии, Венгрии, Греции, Марокко и Туниса провели бои по правилам Муай Тай (тайский бокс), кикбоксингу, К-1 и ММА.

Промоутером и организатором Thai Boxe Mania является Карло Барбуто (Carlo Barbuto).

Турнир завоевал популярность благодаря выигрышной комбинации спорта и шоу. Начиная с 2011 года состязания транслируются национальным телевидением Italia 1, Rai Sport 1 и 2, Dahlia TV, Italia 2, Rete 4. С 2012 года бои Thai Boxe Mania могут смотреть зрители международных телеканалов Fight Channel, Fight Network TV (Северная Америка и Канада), Al Jazeera International и Eurosport.

 
 
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Спортсмены из минского клуба Gridin Gym Чингиз Аллазов и Юрий Бессмертный успешно выступили в главных боях вечера на одном из крупнейших европейских состязаний по...

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