Форвард сборной Беларуси по хоккею Шарль Лингле вскоре после расставания с финской «Таппарой» нашел новый клуб.



Eisbaren Berlin

Как и предполагал SPORT.TUT.BY, Лингле решил продолжить карьеру в чемпионате Германии. 34-летний канадец с белорусским паспортом подписал контракт с самым титулованным клубом DEL (Deutsche Eishockey Liga) — берлинским «Айсберен».

С 2004 по 2013 годы «Белые медведи» семь раз становились чемпионом страны, но в последние годы несколько сдали позиции. В этом году обладающий неплохим составом клуб занимает лишь 10-е место, которое дает право сыграть в квалификации за выход в плей-офф, куда напрямую попадает лишь шесть лучших команд.



Eisbaren Berlin

Возглавляет команду бывший тренер сборной Германии Уве Крупп, а за клуб выступает ряд хоккеистов с опытом игры в НХЛ, КХЛ и на крупнейших турнирах сборных. В их числе вратарь Петри Веханен, защитники Микки Дюпон, Константин Браун, Бруно Жерве, а также форварды Кайл Уилсон, Ник Петерсен, Дарин Олвер и Андре Ранкель.

Отметим, что Лингле не первый хоккеист сборной Беларуси, выступавший за «Айсберен». В середине 90-х за этот клуб играл Александр Гальченюк, отец звезды «Монреаля» Алекса Гальченюка.

Что касается Шарля, то в этом году он уже выступал за минское «Динамо», в составе которого отметился 8 (0+8) очками в 23 играх, и финской «Таппару» — 5 (2+3) результативных баллов в 11 встречах. В понедельник получавший немного игрового времени Лингле и «Таппара» договорились о расторжении контракта.