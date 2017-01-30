﻿﻿ Хоккеист сборной Беларуси подписал контракт с самым титулованным клубом Германии. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Хоккеист сборной Беларуси подписал контракт с самым титулованным клубом Германии

31.01.2017 01:07 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Форвард сборной Беларуси по хоккею Шарль Лингле вскоре после расставания с финской «Таппарой» нашел новый клуб.


Eisbaren Berlin

Как и предполагал SPORT.TUT.BY, Лингле решил продолжить карьеру в чемпионате Германии. 34-летний канадец с белорусским паспортом подписал контракт с самым титулованным клубом DEL (Deutsche Eishockey Liga) — берлинским «Айсберен».

С 2004 по 2013 годы «Белые медведи» семь раз становились чемпионом страны, но в последние годы несколько сдали позиции. В этом году обладающий неплохим составом клуб занимает лишь 10-е место, которое дает право сыграть в квалификации за выход в плей-офф, куда напрямую попадает лишь шесть лучших команд.


Eisbaren Berlin

Возглавляет команду бывший тренер сборной Германии Уве Крупп, а за клуб выступает ряд хоккеистов с опытом игры в НХЛ, КХЛ и на крупнейших турнирах сборных. В их числе вратарь Петри Веханен, защитники Микки Дюпон, Константин Браун, Бруно Жерве, а также форварды Кайл Уилсон, Ник Петерсен, Дарин Олвер и Андре Ранкель.

Отметим, что Лингле не первый хоккеист сборной Беларуси, выступавший за «Айсберен». В середине 90-х за этот клуб играл Александр Гальченюк, отец звезды «Монреаля» Алекса Гальченюка.

Что касается Шарля, то в этом году он уже выступал за минское «Динамо», в составе которого отметился 8 (0+8) очками в 23 играх, и финской «Таппару» — 5 (2+3) результативных баллов в 11 встречах. В понедельник получавший немного игрового времени Лингле и «Таппара» договорились о расторжении контракта.

 
 
Ссылка на источник 69
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Форвард сборной Беларуси по хоккею Шарль Лингле вскоре после расставания с финской "Таппарой" нашел новый клуб.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Заместитель министра спорта Беларуси покинул свой пост
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика