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Хоккеист сборной Беларуси подписал контракт с самым титулованным клубом Германии
Форвард сборной Беларуси по хоккею Шарль Лингле вскоре после расставания с финской «Таппарой» нашел новый клуб.
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С 2004 по 2013 годы «Белые медведи» семь раз становились чемпионом страны, но в последние годы несколько сдали позиции. В этом году обладающий неплохим составом клуб занимает лишь 10-е место, которое дает право сыграть в квалификации за выход в плей-офф, куда напрямую попадает лишь шесть лучших команд.
Возглавляет команду бывший тренер сборной Германии Уве Крупп, а за клуб выступает ряд хоккеистов с опытом игры в НХЛ, КХЛ и на крупнейших турнирах сборных. В их числе вратарь Петри Веханен, защитники Микки Дюпон, Константин Браун, Бруно Жерве, а также форварды Кайл Уилсон, Ник Петерсен, Дарин Олвер и Андре Ранкель.
Отметим, что Лингле не первый хоккеист сборной Беларуси, выступавший за «Айсберен». В середине 90-х за этот клуб играл Александр Гальченюк, отец звезды «Монреаля» Алекса Гальченюка.
Что касается Шарля, то в этом году он уже выступал за минское «Динамо», в составе которого отметился 8 (0+8) очками в 23 играх, и финской «Таппару» — 5 (2+3) результативных баллов в 11 встречах. В понедельник получавший немного игрового времени Лингле и «Таппара» договорились о расторжении контракта.
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Форвард сборной Беларуси по хоккею Шарль Лингле вскоре после расставания с финской "Таппарой" нашел новый клуб.
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