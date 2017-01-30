|
Что меняется с 1 февраля: вырастут минимальные пенсии, а декретницам накинут по рублю
В феврале те, кто живет на минимальную или социальную пенсию, а также на пособие по уходу за ребенком, получат от государства чуть больше денег. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие изменения нас ожидают в ближайшее время и как они отразятся на наших кошельках.
Вместе с БПМ вырастут единовременные «детские» пособия
Бюджет прожиточного минимума с 1 февраля
Единовременные пособия при рождении детей, которые зависят от этого показателя, с февраля также вырастут. К примеру, пособие на первого ребенка (10 БПМ) составит немногим больше 1800 рублей, на второго и последующих детей (14 БПМ) — чуть больше 2520 рублей. На 5,5 рубля больше будут платить женщинам, ставшим на учет до 12 недель беременности (пособие разовое, 100% БПМ).
Увеличится минимальный потребительский бюджет
С 1 февраля также
Больше всего увеличится МПБ для трудоспособного населения — на 8,72 рубля, а меньше всего — для детей до трех лет (на 4,2 рубля). Среднедушевой минимальный потребительский бюджет молодой семьи из трех человек вырастет до 323 рубля 74 копейки. МПБ пенсионера составит 301 рубль 45 копеек, а студента — 287 рублей 93 копейки.
Декретницы получат прибавку
С 1 февраля
Эти пособия пересматривают раз в квартал, их рост зависит от того, как изменилась средняя зарплата по стране за три предшествующих месяца. Если «получка» выросла, то пособия поднимают, а если упала или не изменилась — оставляют на прежнем уровне.
В последний раз пособия для родителей, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет,
Напомним, в конце прошлого года парламентарии
Работодатели будут больше отчислять на погашение задолженности по зарплате
С 1 февраля в Беларуси изменится обязательный размер удержания с нанимателей средств для выплаты зарплаты, который равен 1,5 БПМ для трудоспособного населения. При расчете средств на погашение задолженности по зарплате нанимателям нужно будет бронировать на одного работника 297 рублей 95 копеек.
Вырастут минимальные трудовые и социальные пенсии
С февраля также
Кроме того, с февраля вырастут надбавки, повышения к пенсиям и доплаты белорусам старше 75 лет. К примеру, для тех, кто старше 80 лет, ежемесячная доплата к пенсии теперь будет составлять 45,03 рубля в месяц (25% БПМ).
Подорожают некоторые сигареты
С 1 февраля в Беларуси
Больше всего поднимется ценник на сигареты, которые ввозит компания «Беларусьторг», — Aroma Rich Apple, Aroma Rich Rum&Cherry, Aroma Rich Irish Coffee. Их стоимость вырастет на 10 копеек до 3,5 рубля.
Напомним, белорусские табачные компании могут каждый месяц устанавливать новые максимальные цены на свою продукцию. За прошлый год сигареты в Беларуси
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие изменения нас ожидают в ближайшее время и как они отразятся на наших кошельках.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии