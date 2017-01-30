Акционер нескольких белорусских фирм-автоперевозчиков и директор российской группы компаний «СДС-Транс» Владимир Гуринович — персона в бизнес-кругах известная и уважаемая. Но сам он человек непубличный: своими достижениями хвастаться не любит, на светских тусовках — гость редкий, общения с прессой избегает. О его личной жизни и первых шагах в бизнесе известно так мало, что это порождает разные домыслы: говорят, что начинал бизнесмен с водителя маршрутки и были у него серьезные покровители…

Сегодня Владимир Гуринович — наш «Сосед в пробках». Он рассказал AUTO.TUT.BY о своей семье, развитии бизнеса, почему человеку его круга важно иметь дорогую одежду и зачем ему Mercedes-AMG S 63.





— Я не сынок богатых родителей, и никто меня не проталкивал «в люди», — с ходу сообщает Владимир. — Моя семья — мама, отчим, сестренка и я — жила в Колядичах. Но мое детство закончилось в 9 лет — маму сбила машина. Все заботы обо мне и 5-летней сестре легли на плечи отчима, который работал на заводе «Интеграл». Мне пришлось ему помогать: пока отчим был на работе, я присматривал за малышкой: кормил, одевал, водил и забирал из садика. Знакомые советовали сдать меня в детдом, но отчим этого не сделал, более того — он меня усыновил. Я ему за это очень благодарен. Взять хотя бы отчество и фамилию, которую ношу я и моя семья, — от отчима.

Он не учился в школе на отлично, зато был перспективным спортсменом: с 11 лет занимался лыжными гонками, брал призовые места и даже был чемпионом Беларуси. Решил развиваться в спортивном направлении. Окончил школу, отслужил в армии и поступил на заочку в институт физической культуры и спорта.

— Еще до учебы в вузе я пошел работать на «Интеграл» в три смены, зарабатывал 460 рублей в месяц. Тогда я был богатым человеком! А когда перешел на третий курс института, устроился в школу № 168 Минска учителем физкультуры. Вел две ставки и получал 160 рублей в месяц. Конечно, маловато, но работа мне очень нравилась. Да и дети ко мне рвались, хотели, чтобы уроки физкультуры у них вел именно я.





События, о которых рассказывает Владимир, происходили в начале 90-х: только развалился СССР, появлялись первые кооперативы, малые предприятия, киоски с заграничным «добром». Друзья Гуриновича тоже пробовали себя в коммерции, предлагали и ему бросить школу и «нормально зарабатывать».

— Я отказывался от таких предложений. Да и вообще, думал: «Вот эти вшивые коммерсанты», не собираюсь я к ним идти. У меня ведь есть стабильная работа, 36 часов в школе! — смеется Владимир.

Но спустя некоторое время уйти из школы Владимира заставил случай.

— Тогда была большая инфляция. В школе — летние каникулы, и я решил заработок за три месяца перевести в валюту. Обменники были закрыты, поэтому пошел к валютчикам, а там меня поймала милиция. За незаконные операции с валютой конфисковали все мои отпускные, да еще штраф влепили. Как жить? А ребята мои снова зовут: «Иди к нам на „Дженти“ — заработаешь!». Вот так и пришлось перейти в разряд «вшивых коммерсантов», хотя решиться на этот шаг мне было непросто.

На тот момент транспортная фирма «Дженти» работала всего два года и ее сотрудники брались за все, что приносило деньги: продавали оргтехнику, продукты, металл, трактора, занимались рекламой. Направление, которое доверили Владимиру, было связано с получением с завода грузовых МАЗов, их продажей в Россию и перегоном в разные точки РФ. Хотя до этого Гуринович с транспортом дел не имел вообще, мало того, даже водительских прав у него не имелось, хотя управлять машиной он умел.

— Я не побоялся взяться за новое для меня дело, хотя было тяжело, сказывалась и нехватка людей. Не имея прав, сам садился за руль МАЗа и перегонял грузовик в дальние точки России — Сургут, Новосибирск. Это удивительно, но у меня все получалось! — и сегодня радуется своей победе Владимир. — Мне понравилось работать с машинами, а оплата труда понравилась особенно: за один месяц я зарабатывал столько денег, сколько бы получил за два года работы учителем!





Но несмотря на то что Гуринович нашел себя в бизнесе, он не сожалеет о тех двух годах, проведенных в школе: работа педагога ему нравилась, к тому же там он встретил симпатичную учительницу начальных классов, которая стала ему верной женой и надежной опорой во всех начинаниях, а потом родила ему двух сыновей.

— Но занимаясь продажей грузовиков, я всегда знал, что это «купи-продай» с МАЗом продержится от силы 3−4 года. А потом производитель организует свой отдел продаж. После двух лет работы я обратился к учредителю «Дженти» Василию Сметанину и попросил о возможности открыть свой бизнес и новое направление — автомобильные грузоперевозки. Тем более, что команда водителей и механиков у нас уже была.

Василий Сметанин поверил Владимиру и даже одолжил под проценты денег на развитие бизнеса. Так в 1996-м у Гуриновича появилось 20 битых грузовиков МАЗ — их отремонтировали и отправили в первые рейсы.

— Конечно, это было рискованное мероприятие и страх прогореть тоже был. Тем более отвечать мне было за кого: в то время я уже был женат, а супруга была в декрете с первым сыном.

Предприниматель не прогадал: от заказчиков не было отбоя. Это был расцвет белорусского рынка автомобильных грузоперевозок. В 1998 году автопарк разросся до 170 МАЗов, что в деньгах составляло около 8 млн долларов.

— А потом был «черный» август 98-го: пришел кризис и заработанные деньги обесценились. Деньги я брал под проценты, и нужно было их как-то отдавать. Это были тяжелые времена и бессонные ночи: пахали мы все, что уж говорить. Благодаря этому и выкарабкались: в 2001-м я отдал все деньги, которые был должен. Тогда же мы смогли купить первые импортные тягачи.

После этого бизнес Владимира Гуриновича перенес еще три кризиса, но остался на плаву. Более того — он продолжает развиваться, в то время, когда многие фирмы сворачивают свою деятельность. А в 2008 году Владимир вошел в число учредителей компании.





— Как мне удалось все это пережить? Наверное, мне очень помогла моя спортивная закалка. В спорте, как и в жизни, есть взлеты и падения. Ведь чем тяжелее времена, тем больше надо работать. А страх надо гнать и не жалеть себя, не опускать руки, не поддаваться унынию, иначе пропадешь. Я, кстати, таких же людей к себе в команду подбираю: смелых, спортивных, рисковых. Какой толк от того, что умный человек с двумя высшими образованиями сидит за столом в офисе, хорошо выполняет какую-то рутинную работу, получает за это определенную сумму и очень этому рад? Я таких людей называю «ботаниками». А где же движение, где развитие?



В 2014 году Владимир Гуринович как один из лучших белорусских топ-менеджеров получил награду от Меж­ду­на­род­ного союза ав­то­мо­биль­но­го транспорта (IRU). «Это как орден Трудовой Славы в СССР», — улыбается Владимир

Бизнесмен признается, что и у него были периоды, когда он уставал настолько, что ему хотелось все бросить и уехать жить куда-нибудь к морю, «а дело пусть ведут молодые и перспективные, пусть и они понервничают, мне хватит».

— Уезжал, а через пару недель возвращался. До меня доходило: да не хочу я к морю, в Европу, отдыхать не хочу, а хочу на работу. Да и кому мы там нужны в этой Европе? Отдохнуть, если деньги есть, там можно. А жить… Все равно мы там третий сорт, даже с деньгами. Так что для себя я вывод сделал: где родился, там и пригодился.

Сегодня «Дженти» занимается только автомобильными грузоперевозками. Появились еще четыре белорусские компании с таким же направлением.

— Мы стремительно развивались. Кроме стандартных грузов, занялись перевозкой скоропортящихся, опасных и негабаритных грузов. К сожалению, возникли барьеры в разрешительной системе: чтобы возить туда-сюда грузы из Европы в Беларусь, Россию, страны Азии, нужны разрешения на проезд по территориям иностранных государств. Но на количество этих разрешений установлены квоты, их не хватает. Из-за этого машины простаивали, а водители сидели без работы. Чтобы избежать этого, мы зарегистрировали компании в России и Казахстане. Это позволило нам получить дополнительные разрешения, поэтому наши машины ездят без задержек и мы не подводим заказчиков.

Сегодня компании Гуриновича в Беларуси, России и Казахстане — самый крупный игрок на рынке международных автоперевозок, с подвижным составом 2000 автопоездов.





— Да, сейчас работать непросто. Фрахты (плата за перевозку. — Прим. AUTO.TUT.BY) упали на 40%. Неизвестно, сколько еще времени будет сохраняться такая ситуация, но надо приспосабливаться. Сегодня мы перешли на объем. Это значит, что каждый рейс должен проходить с полной загрузкой: отправляем из Минска во Франкфурт груз, значит, обратно автопоезд должен идти с максимальной загрузкой, никаких порожних перегонов даже по 200−400 км не должно быть. Над этим у нас работают 300 логистов.

Кстати, кадровый вопрос в компаниях Гуриновича — один из самых острых: толковых специалистов здесь готовы взять на работу даже сейчас, в кризис.

— Специалистов мы ищем всегда. Берем и неопытную молодежь, например, студентов последних курсов профильных вузов. Но, кстати, есть у нас работники, образование которых к логистике и транспорту вообще никакого отношения не имеют, и они показывают большие успехи. Все дело в желании.

К сожалению, немногим работа логистом под силу: из 10 новых сотрудников через год в фирме остаются два. Работа эта сложна прежде всего тем, что надо быть «включенным» в работу не только с 9.00 до 18.00, а все время, пока автопоезд идет с грузом заказчика. Но и заработок молодого специалиста соответствующий: начинается от 800−1000 долларов, дальше может быть и больше, все зависит от профессионализма.

— Хочешь зарабатывать больше денег — работай. Но многих людей пугает такой рабочий график, не выдерживают и уходят. Я понимаю, что люди устают, но мы не можем расслабиться, иначе погибнем. Мой рабочий график ведь тоже очень плотный. Я постоянно курсирую из Беларуси в Россию, Казахстан, страны Европы, решаю глобальные вопросы по развитию компаний, заключению договоров с партнерами, проверяю, как идет строительство трех новых офисов и производственных баз возле Минска.

У Владимира была попытка переехать в семьей на ПМЖ в Москву. Но жене и детям эта идея не понравилась, да и сам город не пришелся им по вкусу — вернулись обратно в Минск.

«Человек в шапке из зайца ассоциировался у европейцев с водкой, гармошкой и разгуляем»





Владимир Гуринович остался таким же обаятельным и застенчивым человеком, как и раньше, но внешне сильно отличается от учителя физкультуры в «трениках» из 90-х. Кажется, что этот подтянутый мужчина в дорогом, идеально сидящем по фигуре, костюме и отполированной обуви, как будто сошел со страниц Forbes.

— Не думайте, что я выпендриваюсь! Конечно, я мог бы одеваться попроще — мне это не тяжело. Но бизнесмены, которые общаются с европейскими миллионерами для заключения контрактов на очень круглые суммы, просто обязаны выглядеть дорого, чтобы оправдать ожидания зарубежного партнера и быть с ним на одном уровне. Увы, но контракт со мной просто не заключат, если я позволю себе растрепанный и дешевый вид, — поясняет Владимир.

Гуринович со смехом вспоминает, как на заре своей карьеры он мог легко ходить в потрепанных джинсах и свитере, а в 96-м у него был малиновый костюм с золотыми пуговицами — непременный атрибут бизнесменов тех лет.

— Сейчас мне за тот свой вид очень стыдно, но тогда это было круто. А в Европе нашего стиля, точнее, его отсутствия, вообще не понимали. Человек в шапке из зайца или енота (что было у нас признаком достатка) ассоциировался у европейцев с водкой, гармошкой и разгуляем. К такому бизнесмену относились с подозрением.





От «жигулей» до Mercedes-AMG S 63 в 222-м кузове

Из этих же побуждений Владимир всегда покупает автомобили представительского класса, хотя начинал он с «жигулей».

— Водительское удостоверение я получил в 1995 году — через год, как пришел на фирму. Но год до этого ездил на «жигулях» третьей модели без прав. Потом у меня была Mitsubishi. А с 2000 года я пошел по Mercedes — очень люблю их за надежность и красоту. Были у меня «мерсы» в 220-м и 221-м кузове.















Сейчас у Владимира седан Mercedes-AMG S 63 в 222-м кузове 2014 года выпуска. Свое нынешнее авто он заказывал в московском салоне и ждал около полугода. Автомобилист говорит, что эта модель для Беларуси пока редкость, а в России — обычное явление.

— Я слежу за всеми новинками Mercedes. И выбираю машины всегда очень тщательно. При выборе цвета кузова всегда останавливаюсь на варианте, который предлагает дизайнер, — они лучше знают, какая модель в каком цвете будет смотреться выигрышней. Все опции, отделку салона я подбираю под себя.





Личного водителя у Гуриновича нет (кстати, нет и секретаря в офисе) — «зачем, если я справляюсь с этим сам?». Наезжает за год автомобилист немного — около 10 тысяч км и делает ТО у минского дилера один раз в год, оно обходится владельцу в 800 долларов.

Ничего в машине сам Владимир не делает — «для этого есть сервис». Разве что зальет стеклоомыватель в бачок.

— Мне стыдно, но я даже не знаю, где находится щуп для проверки уровня масла. Хотя, знаете, если бы мне нужно было поменять колесо пробитое — я бы его поменял. Но я точно знаю, что сегодня мне это делать не надо.





Владимир завел движок, и он заурчал ровно и приятно.

— Слышите? Я люблю этот звук, он звучит как музыка! — восторженно восклицает Владимир. — Здесь двигатель 600 лошадиных сил, представляете, какой запас мощности? Аппетит у машины тоже неплохой — до 18 литров.

Тем не менее весь запас мощности Владимир не использует. Но как-то ездил на авто в Россию, тогда и попробовал его разогнать — «250 км/ч AMG идет легко».

— Все знакомые надо мной смеются, говорят: ты бы на этой машине такое мог вытворять! А я думаю: зачем и ради чего мне это делать? Мне не надо самоутверждаться за счет мощности машины, стартовать со светофора и доказывать, что я самый крутой. Я еду и получаю удовольствие.





ГАИ Владимира не останавливает, в последний раз это было пару лет назад, да и то не из-за нарушения, а из любопытства — посмотреть, что за машина и что есть внутри.

— Я не нарушаю правила и не наглею, чего меня останавливать? Да ГАИ и сами видят: сидит за рулем интеллигентный человек в очках, костюме и галстуке. Я сам всегда пристегиваюсь, дети тоже к этому приучены. Очень не люблю, когда на дороге люди ведут себя нагло, подрезают, делают «шашечки». Но если меня кто-то пропустил, я всегда помигаю в благодарность аварийкой, сам тоже пропускаю. Вообще, люди становятся добрее, если к ним хорошо относишься, эта агрессия и всякие жесты совсем неуместны на дороге.





Хотя были и у Владимира моменты, когда его подрезали и в первые секунды хотелось догнать обидчика, но он брал себя в руки. Несмотря на это, бизнесмен считает, что в Беларуси культурные водители — практически европейский уровень.

— Чаще всего я езжу из дома на работу и обратно. Иногда вожу бизнес-партнеров, которые приехали к нам. Кстати, хорошая машина — это одно из средств, чтобы расположить к себе зарубежного бизнесмена. Наверняка они бы удивились, если б я их пригласил присесть в салон 10-летнего авто.

В отдаленные точки Владимир чаще всего добирается на самолете, а на месте берет такси или арендует машину при необходимости.

— Я и в Минске часто пользуюсь услугами такси. Предпочитаю «Пятницу» — у них всегда чистые машины и салон, а водители опрятно выглядят.





Владимир всегда следит и за чистотой своей машины — на мойку и пылесос авто отправляется раз в неделю.

— В этом вопросе я очень привередливый — мне не нравится, когда есть пятна или крошки какие-то. Если со мной в машине едет моя семья, то есть в салоне не позволяю.

Никаких лишних предметов в салоне Владимир не держит — здесь нет висюлек, подушек, игрушечек, оберегов и иконок.





Мы заглянули в бардачок машины и ящичек в подлокотнике между сиденьями: что там возит хозяин?

— Да ничего особенного у меня тут нет: лежат пропуска на базы фирмы, очки, диск Полины Республики — мне его подарили. Эта певица на белорусском языке поет, несколько песен мне нравятся. Хотя я предпочитаю слушать в машине, да и дома, классическую музыку или что-нибудь старенькое: «Машину времени», Леонтьева. Молодежную музыку я не понимаю.





Освежитель воздуха в этой модели находится в бардачке.

— Это не китайцы придумали, а входит в комплектацию салона, — поясняет хозяин. — Ароматы освежителя разные есть — на сервисе предлагают комплект пробников, можно выбрать понравившийся запах.

В ящике подлокотника мы нашли у Владимира зарядку для телефона, связку ключей от дачи, салфетки — «у мужчины они всегда должны быть», жевательные резинки.





В багажнике тоже полный порядок. Здесь стоит теннисная сумка — в тот день у Владимира была тренировка, мерседесовский зонтик в мешке — дали как презент при покупке авто, им хозяин ни разу не воспользовался, фирменная аптечка, огнетушитель в черном пакете — «а вдруг сработает и вымажет весь багажник?», в боковых кармашках — щетка, губка, тряпочка и около десяти целлофановых пакетов.

— Я сам машину не мою, а это просто так тут лежит — вдруг понадобится. Пользовался только щеткой: перед въездом в гараж, дома или на работе, я обметаю с порогов и арок снег — чтобы не было болота под машиной, некрасиво это. А мешки могут понадобиться что-нибудь завернуть или в магазин сходить. Хотя, признаюсь, в магазин я уже давно не заходил.





А этот люк в багажнике, больше похожий на дверцу сейфа, еще одна дополнительная опция, которую пожелал иметь хозяин авто.

— Я по-прежнему активно занимаюсь спортом, а лыжи — моя любовь. Этот люк открывается, к нему цепляется специальный чехол, в который вставляются лыжи, которые потом продвигаются в салон машины.





Кратко прошлись по «наворотам» авто. Владимир говорит, что «в машине есть всё». Не факт, что всеми опциями хозяин воспользуется, но он считает, что если это произойдет хотя бы один раз, то эта функция ему нужна.

— Про эту машину можно рассказывать бесконечно, и то — что-то упустишь. При повороте руля вправо или влево сиденье тоже поворачивается и поддерживает тело. Есть камера, которая показывает на 360 градусов, — видно все, что происходит возле машины. Еще удобная функция — удерживание автомобиля в полосе: я могу убрать руки с руля, а машина будет ехать ровно в пределах полосы. Связь тут очень хорошая: когда я разговариваю по телефону через блютуз, то люди думают, что я нахожусь в своем кабинете, а не в машине. Здесь есть подсветка салона, цвет ее можно менять. Сейчас она у меня синяя, холодная — это я ее с лета еще не поменял. Надо что-то более тепленькое поставить.





Пока Mercedes-AMG S 63 хозяина полностью устраивает. Но через год появится новая модель, которая, возможно, заинтересует Владимира.

— Я открыт к новому. Даже думал, может, мне Tesla купить: как раз дома и на работе у меня крытый гараж, да и пробеги у меня небольшие. Но пока еще не решил, есть вопросы поважнее.