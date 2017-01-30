Американский военный эксперт Кайл Мизоками (редактор популярных военных блогов Japan Security Watch и Asia Security Watch, а также изданий The Daily Beast, The Diplomat и других), сравнил возможности двух наиболее мощных кораблей современности: российского крейсера «Петр Великий» и американского эсминца Zumwalt.

Zumwalt

Снижение напряженности между Россией и США, заставило Пентагон отказаться от идеи создать создания корабля, способного эффективно уничтожать суда противника. После десятка лет войны на Ближнем Востоке американцем понадобился корабль, способный эффективно оказывать поддержку наземным войскам. Вооруженный управляемыми ракетами Zumwalt ориентирован как раз под такие задачи.



Фото: defencetalk.com

Водоизмещение эсминца составляет 14 тысяч тонн, а длина 186 метров. Благодаря специальному стелс-покрытию Zumwalt виден на радаре как небольшое рыбацкое судно.

Эсминец оснащен трехкоординатной РЛС X-диапазона AN/SPY-3 с активной ФАР. Это многофункциональное оборудование, способное обнаруживать практически любые объекты и выдавать целеуказания системам вооружения корабля.



Фото: Фото: cargocollective.com

Основное вооружение корабля — 20 универсальных пусковых установок Mk-57 суммарной емкостью 80 ракет. Это могут быть крылатые ракеты «Томагавк», противолодочные ASROC и зенитные ESSM и SM-2.

Кроме того, Zumwalt вооружен двумя 155-мм орудиями с дальностью огня 133 км, способными совершать до 10 выстр/мин.

«Петр Великий»

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» относится к кораблям проекта 1144, которые на западе называют Kirov-class battlecruiser, за его сопоставимые с линкором размеры. Ядерная силовая установка позволяет развивать скорость до 32 узлов.



Фото: navsource.narod.ru

Крейсер вооружен крылатыми ракетами П-700 «Гранит», каждая из них весит порядка 7 тонн. К цели они летят на скорости, в 2,5 раза превышающей звуковую с выключенным радаром, дабы себя не обнаружить.

При подлете к цели ракета включает станцию радиопомех и начинает отстреливать ложные цели, сбивая с толку системы ПВО противника.

П-700 может снабжаться как полубронебойной (фугасно-проникающей) боевой частью весом в 584−750 кг, так и тактической, ядерной, эквивалентом до 500 килотонн.

Целеуказания ракетам дают вертолеты ДРЛО, специальные разведывательные модификации бомбардировщика Ту-95 и глобальная спутниковая система морской космической разведки «Легенда».



Фото: военное обозрение

Противовоздушная оборона корабля не менее мощная. За дальние подступы отвечает ЗРС С-300Ф «Форт» с боекомплектом 96 (по другим данным 48 ракет). На средних дистанциях оборону держат ЗРК «Кинжал» (192 ракеты, по другим данным -128) и ЗРК «Кортик» (40 ракет, по другим данным — 144).

Последним рубежом ПВО станут скорострельные шестиствольные 30-мм артиллерийские установки АК-630М1−2.

Кто сильнее?

Эксперт разобрал ситуацию, когда корабли находятся один на один в открытом море на максимальной дистанции поражения противокорабельного оружия — порядка 500 км для ракет «Гранит». При этом командиры судов не знают, где находится противник.

В случае, когда оба корабля будут искать друг друга, преимущество окажется на стороне американского эсминца, который на радарах будет выглядеть крошечным рыболовецким суденышком, навести на которое ракеты будет очень сложно.



Фото: cargocollective.com

Обнаружить же огромный российский крейсер американцу не составит труда. Но это преимущество, по мнению Мизоками, мало что дает, ведь на вооружении эсминца нет противокорабельных ракет «Гарпун» и, чтобы поразить противника, придется подойти как минимум на 130 километров — максимальная дальность стрельбы его 155-миллиметровых орудий.

Но даже с этой дистанции попасть по маневрирующему крейсеру медленно летящим, хотя и корректируемым снарядом практически невозможно.

Если же «Петр Великий» ответит пуском своих противокорабельных «Гранитов», то вряд ли поразит Zumwalt, так как ему будет сложно засечь эсминец. К тому же мощное ПВО американца, скорее всего, сможет сбить российские ракеты.

Таким образом, ни один корабль не обладает решающим преимуществом над противником, считает эксперт.

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