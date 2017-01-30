



Отвар ромашки тонизирует кожу, бесцветная хна избавляет от перхоти, а касторовое масло укрепляет ресницы. Оказывается, не обязательно тратиться на дорогую косметику, когда можно найти бюджетные и надежные уходовые средства. Команда проекта TAM.BY пообщалась со специалистами салона « Эвлин » и подобрала 10 недорогих, но эффективных средств для красоты.

Репейное масло



фото krasotka365.ru

Из репейного масла получаются хорошие маски для волос. Для приготовления самой простой разогреваем необходимое количество масла на водяной бане. Главное, не делать его слишком горячим. Наносим средство на волосы, обматываем голову полотенцем. Можно под него надеть шапочку для душа, чтобы не пришлось долго отстирывать ткань. Ходим в маске, сколько сможем, но не менее 3-х часов. Процедуру повторяем дважды в неделю.

Это поможет избавиться от сухости кончиков, ломкости волос, ускорит их рост и предотвратит выпадение.

Средняя стоимость репейного масла 1,5−2 рубля.

Соль



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Все знают, что морская соль помогает укрепить ногти. Столовую ложку соли добавляем в 200 мл теплой воды и погружаем в раствор кончики пальцев на 10−15 минут. Процедуру нужно повторять через день в течение двух недель, чтобы достичь ощутимого улучшения.

Морская соль входит в состав многих скрабов. Самый простой можно использовать во время посещения бани. Достаточно смешать морскую соль и мед.

Но мало кто знает, что в косметических целях можно использовать и обычную поваренную соль. Специалисты советуют делать из нее скраб для кожи головы перед любыми процедурами по уходу за волосами. Хорошо разогрейте кожу горячей водой и проскрабируйте ее мелкой солью. Это хорошо очистит кожу и волосяные луковицы.

Упаковка морской соли обойдется в среднем в 2−3 рубля, а поваренной — в 50 копеек.

Цедра лимона



фото polza-vred.su

Натрите на терку цедру лимона и вотрите в ногтевую пластину. Это поможет укрепить ногти, избавит их от ломкости.

Но не увлекайтесь такой терапией. Чрезмерное применение может навредить даже здоровым ногтям. Поэтому достаточно проводить процедуру раз в неделю.

Килограмм лимонов стоит в среднем 3 рубля.

Оливковое масло



фото xcook.info

Использование оливкового масла особенно актуально зимой. Холод часто сушит кожу рук и лица. Чтобы решить эту проблему, слегка разогрейте на водяной бане оливковое масло и вотрите его в кожу. Остатки промокните бумажной салфеткой.

Также оливковое масло используют для смягчения кожи и заживления микротрещин на ступнях. Алгоритм действий такой же, но вытирать салфеткой ничего не нужно, а вот надеть хлопковые носочки рекомендуется.

Небольшая бутылочка оливкового масла стоит 8 рублей.

Касторовое масло





Касторовое масло — средство номер один для тех, кто хочет укрепить ресницы и обеспечить должный уход бровям.

Наносить масло нужно на очищенные от косметики брови и ресницы кисточкой или ватным диском. Через полтора-два часа промокнуть остатки средства салфеткой.

Небольшой флакон касторового масла обойдется в 1,5−2 рубля.

Хна бесцветная



фото vmirevolos.ru

Бесцветную хну используют для ухода не только за волосами, но и за кожей. Ее можно смешать с оливковым маслом или кефиром, чтобы получить питательную маску для волос. Такой уход ускорит рост волос, укрепит их и избавит от перхоти.

А если смешать хну с теплой водой до консистенции сметаны, то можно смело наносить такую маску на кожу рук на 10−15 минут.

Цены на хну начинаются от 40 копеек.

Дегтярное мыло





Дегтярное мыло подсушивает, удаляет воспаления, способствует заживлению ран. Натуральный деготь в составе обладает сильными антисептическими свойствами. Если проблемы на коже лица, то рекомендуют используйте мыло вместо средства для умывания. Если появились воспаления на теле, то замените гель для душа мылом. Правда, оно имеет специфический запах, который нравится далеко не всем.

Если у вас сухая или чувствительная кожа, такое средство может не подойти.

Стоит дегтярное мыло от 40 копеек.

Сушеная ромашка



фото drmarkaaron.ru

Обычная аптечная ромашка обладает внушительным набором полезных для любого типа кожи свойств. Ледяные кубики из отвара цветов — один из простых и эффективных способов использовать ее дома.

Для жирной кожи отвар готовят из 3 столовых ложек ромашки и 200 мл. кипятка. Для сухой и нормальной достаточно 2 столовых ложек на 200 мл. кипятка.

Готовому отвару нужно дать остыть, процедить его, разлить по формочкам для льда и отправить в морозилку.

По утрам протирайте лицо кубиком ромашкового льда. Это освежит, смягчит, очистит и тонизирует кожу. А также поможет в борьбе с воспалениями.

В среднем упаковка сушеной ромашки обойдется в 2 рубля.

Яблочный уксус



фото weekend.rambler.ru

Яблочный уксус полезен для волос, кожи лица и тела.

Если втирать его в корни волос перед мытьем головы, можно избавиться от перхоти. Раствор яблочного уксуса (3 ст.л. на 1 л. воды) придаст блеск волосам. Достаточно ополоснуть им голову после мытья.

От растяжек и целлюлита поможет уксус, смешанный с оливковым маслом. Растирайте им проблемные места.

В магазине яблочный уксус стоит чуть больше рубля.

Натуральный кофе



фото linesa.ru

После того как выпили чашечку кофе, не спешите выбрасывать гущу. Она еще пригодится вашей коже. Из нее можно приготовить полезные скрабы.

Правда, для этих целей подойдет не любой кофе. Выбирайте натуральный, обжаренный, без ароматизаторов и добавок. Помол должен быть самым мелким, чтобы не травмировать кожу.

Использовать можно и свежемолотый кофе, и гущу. Только следите, чтобы она была не горячей.

Для жирной кожи подойдет смесь гущи со столовой ложкой натурального йогурта. Для сухой кожи замените йогурт на жирную сметану или сливки.

Чтобы приготовить противовоспалительный скраб, смешайте по одной чайной ложке корицу, кофейную гущу, сахар и мед. Разбавьте массу кипяченой водой до консистенции густой сметаны. Скрабируйте лицо, избегая области вокруг глаз, затем оставьте на коже на несколько минут и только потом смойте.

Не стоит забывать, что организмы у всех разные. Если у вас проблемная, чувствительная кожа, то перед применением того или иного средства лучше проконсультироваться с косметологом. Найти подходящего специалиста можно в каталоге TAM.BY.