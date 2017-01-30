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Гидромет о погоде на 31 января: слабый снег и небольшой мороз

31.01.2017 08:26 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 31 янв – Sputnik. Умеренно холодная погода сохранится в Беларуси в последний день января – днем местами пройдет небольшой снег, а температура воздуха не опустится ниже –7°C, сообщили Sputnik во вторник в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Гидромет о погоде на 31 января: слабый снег и небольшой мороз
© flickr.com/ Gustaaf Prins
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Ранее синоптики прогнозировали, что всю текущую неделю погода в республике будет спокойной и без существенных морозов.

"Будет облачно с прояснениями, в отдельных районах страны, преимущественно по северу, пройдет небольшой снег. На отдельных участках дорог – гололедица", – сообщили в Гидромете.

По словам синоптиков, максимальная температура воздуха днем во вторник составит от –1 до –7°C.

В Минске, по данным Гидромета, существенных осадков не ожидается, а днем термометры покажут –3..–5°C.

 
Теги: Минск
 
 
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Синоптики предупредили, что на отдельных участках дорог во вторник возможна гололедица.

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