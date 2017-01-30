МИНСК, 31 янв – Sputnik. Умеренно холодная погода сохранится в Беларуси в последний день января – днем местами пройдет небольшой снег, а температура воздуха не опустится ниже –7°C, сообщили Sputnik во вторник в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Ранее синоптики прогнозировали, что всю текущую неделю погода в республике будет спокойной и без существенных морозов.

"Будет облачно с прояснениями, в отдельных районах страны, преимущественно по северу, пройдет небольшой снег. На отдельных участках дорог – гололедица", – сообщили в Гидромете.

По словам синоптиков, максимальная температура воздуха днем во вторник составит от –1 до –7°C.

В Минске, по данным Гидромета, существенных осадков не ожидается, а днем термометры покажут –3..–5°C.