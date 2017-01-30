Там, где недавно висели работы Пикассо, Кандинского, Миро, теперь может оказаться и картина любого белорусского художника. Галерея "Дом картин" предложила всем желающим пополнить своей работой выставочное пространство. Проект "Я Моне Я Шишкин Я Малевич", инициированный куратором галереи Ольгой Клип, предполагался масштабным, но то, что уже ко второму дню приема работ едва ли не все стены будут заполнены картинами, не думали даже организаторы.

Художники в ожидании своей очереди толпились на ступенях галереи: учитель математики, который решил зарабатывать искусством; студент-физик, решивший в одну ночь скопировать Ван-Гога – без мастерства, но, как он уверяет, с душевностью; студенты художественных колледжей; любитель, на пенсии изобретший собственную технику. Стены галереи уже сейчас увешаны работами самых разных сюжетов и стилей.

Рядом с детскими рисунками – картины даже представителей Союза художников, которые, правда, свои работы несут не очень активно. Если новаторство некоторых картин еще можно ставить под сомнение, то вот сам проект галереи для Минска совершенно нов.

"В 1978 году куратор Уолтер Хоппс организовал проект под названием "36 часов", местом его реализации стало маленькое альтернативное пространство – "Музей временного искусства" в Вашингтоне. На протяжении 36 часов двери музея были открыты для каждого, кто приносил произведение, которое Уолтер Хоппс вместе с автором размещали в пространстве. Единственным требованием к участникам было – "чтобы работы пролезали в дверь", – рассказала Sputnik куратор выставки Ольга Клип.

Сама Клип едва ли не каждые десять минут отвечает на телефонные звонки, объясняя художникам, как и куда нести работы. Среди картин – и религиозные сюжеты, и современная живопись, и простые пейзажи, и критика нравов, и иллюстрации к сказкам.

"Молодым художникам непросто пробиться в галерею. В большинство из них принимают только работы членов Союза художника. Я еще только учусь, так что это моя первая масштабная выставка", – поделилась Валерия.

Работы будут приниматься с 29 по 31 января с 12:00 до 21:00 в галерее "Дом Картин" (пр. Победителей, 89/3). Выставка откроется 2 февраля, и каждый, кто принес картину, собирается прийти на открытие и предстать перед посетителями галереи в привычном или новом статусе художника.