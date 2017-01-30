Не прошло и года после предыдущего показа в Минске, как спектакль « Близкие люди » снова покажут в столице. Комедию в исполнении Людмилы Артемьевой и Николая Добрынина можно увидеть на сцене КЗ Минск 24 марта.





После премьеры в Москве в апреле 2016 года спектакль «Близкие люди» гастролирует по России и странам ближнего зарубежья. Интернет пестрит эмоциональными отзывами от зрителей, которые зарядились положительной энергетикой спектакля. Жители Минска одни из первых увидели постановку режиссера-постановщика Алексея Кирющенко («Моя прекрасная няня», «Байки Митяя», и др.) в прошлом году.

В спектакле заняты артисты известные по сериалу «Сваты». Театральная биография Людмилы Артемьевой была связана со сценой московского театра Ленкома целых семнадцать лет. За это время она приняла участие в десяти спектаклях, среди которых знаменитая комедия Бомарше «Безумный день или Женитьба Фигаро». Но все же, безусловное признание к Артемьевой пришло после съемок в телесериалах «Таксистка» и «Сваты». Роль Ольги Николаевны в сериале «Сваты» — интеллигентной современной бабушки — принесла актрисе зрительскую любовь.





В свою очередь, Николай Добрынин долгое время ассоциировался у зрителей с исполнителем ролей сильных мужчин. В 1985 году по окончании ГИТИСа Николая Добрынина пригласили сразу в семь театров, но свой выбор он остановил на «Сатириконе» под руководством Константина Райкина. Популярность к артисту пришла еще в 90-е, сыграв в постановках легендарного режиссера Романа Виктюка такие роли, как Ирод в «Саломее», Понтий Пилат, Мастер в «Мастере и Маргарите». Этот стереотип сломал вышедший в 2009 году на экраны сериал «Сваты», одним из персонажей которого был забавный Митяй Буханкин в оригинальном прочтении Добрынина. Так открылись зрителям новые грани его таланта: он оказался идеальным комедийным актером. Звезда сериалов «Сваты», «Молодежка», «Дом с лилиями», «Людмила Гурченко», «Байки Митяя», он привык работать на разрыв аорты и неистово любить.

Спектакль «Близкие люди», в котором заслуженные артисты России Людмила Артемьева и Николай Добрынин предстанут вновь перед минской публикой 24 марта в КЗ Минск, — это история об одном гостиничном номере в Петербурге. В одинаковых декорациях случаются две абсолютно разные истории. Они — о жизни, любви, об отношениях мужчины и женщины, об изменах, поисках счастья и расставании с мечтами… Все случается на фоне танцев, песен и вечного голоса Фрэнка Синатры.

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