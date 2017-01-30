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Эксперт о путях развития белорусской экономики и вступлении в ВТО

31.01.2017 09:05 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Ведущий радио Sputnik Беларусь Вячеслав Шарапов обсудил возможные пути развития белорусской экономики с кандидатом экономических наук, доцентом кафедры экономической политики БГЭУ Владимиром Поплыко.

Эксперт напомнил о том, что значительную долю белорусской экономики составляет государственный сектор, и при этом существенная часть госпредприятий низкоэффективны, из них каждое пятое убыточно. Соответственно, государственный сектор необходимо структурировать и модернизировать.

Эксперт о путях развития белорусской экономики и вступлении в ВТО
© Sputnik/ Александр Кривошеев
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"Нужно четко определить, в каких секторах и производствах государство остается, а какие предприятия с учетом мирового опыта могут поменять собственника. Понятно, что это процесс длительный. Нужно выработать общую стратегию с представителями бизнеса", — отметил Владимир Поплыко.

Говоря о путях реформирования системы налогообложения, эксперт уточнил, что в настоящее время в Беларуси достаточно высок уровень централизации финансовых средств, которые собираются государством, — он составляет порядка 50%.

"Государство берет на себя высокие социальные обязательства, которые финансируются из госбюджета. Если, к примеру, мы ставим в план снижение ставок налогов, то обязательно нужно сказать — где мы кого накажем. Административным процедурам необходима экономическая подоплека", — сказал экономист.

Владимир Поплыко затронул и тему возможного вступления Беларуси в ВТО, отметив, что этот процесс предусматривает как выгоды, так и издержки.

"Если все правильно сделать, выгода, безусловно, будет получена. Белорусские товары могут стать узнаваемы в мире, мы можем расширить свой рынок. В частности, речь может идти о продукции сельского хозяйства, качественных нефтепродуктах, услугах по написанию программного обеспечения", — констатировал эксперт.

Полную версию беседы с кандидатом экономических наук, доцентом кафедры экономической политики БГЭУ Владимиром Поплыко о возможных путях развития белорусской экономики слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Возможности модернизации госсектора, социальный ориентир белорусской экономики и реальные шаги на пути вступления Беларуси в ВТО стали темой беседы в студии...

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